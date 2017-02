Les médecins peuvent prescrire à partir du 1er mars du sport sur ordonnance

A partir de ce mercredi, les médecins traitant peuvent prescrire la pratique d'une activité sportive pour les patients atteints d'une affection de longue durée.

A partir du 1er mars, le décret autorisant le sport sur ordonnance entre en vigueur. La Haute Autorité de santé considère d'ailleurs le sport comme une activité "thérapeutique non médicamenteuse validée" depuis 2011 pour le cancer.

Le médecin traitant pourra prescrire "une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient". Il devra en fait évaluer l'état de santé des patients et les orienter vers des éducateurs sportifs, kinésithérapeutes ou ergothérapeutes. Un index doit recenser les personnes morales et physiques habilitées à dispenser ces activités adaptées.

Qui peut en bénéficier?

Mais tous les malades ne peuvent pas en bénéficier. Il faut souffrir d'une affection de longue durée comme les tumeurs, les diabètes de type 1 et 2, les AVC ou la sclérose en plaque. Selon le ministère de la Santé, 10 millions de personnes sont concernées. Un nombre qui n'a jamais été aussi élevé. L'économie globale potentielle serait de 10 milliards d'euros si les 37 millions de Français sédentaires pratiquait une activité physique et de 500 millions si seulement 5% des personnes sédentaires changeaient leurs habitudes, selon le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS)

Ordonnance ne veut pas dire prise en charge financière

Ces activités physiques ne sont pas prises en charge par l'assurance-maladie. "Il ne peut pas être pris en charge par la sécurité sociale car ce n'est pas un acte coté", explique Valérie Fourneyron. "C'est difficile de dire: une leçon de tennis adapté vaut une consultation à 23 euros. Il faut des crédits fléchés par les collectivités territoriales, des financements privés, comme pour les réseaux de prise en charge de la toxicomanie."