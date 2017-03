Les médecins radiologues passent à l'acte ce jeudi et se mettent en grève

Les radiologues libéraux sont appelés à fermer leur cabinet ce jeudi pour protester contre des baisses de tarifs récemment décidées par l'assurance maladie. Ces baisses risquent selon eux d'impacter les capacités d'investissement des structures de radiologie.

Près de 80% des radiologues libéraux seront en grève ce jeudi pour protester contre la baisse de 2% de la rémunération du forfait technique qu'ils perçoivent en plus de l'acte. selon la fédération nationale des médecins radiologues, l'assurance maladie a décidé de "façon arbitraire et unilatérale" cette baisse pour économiser 50 millions d'euros et enrayer l'augmentation continue des dépenses d'imagerie médicale.

Cette décision fait peser une menace sur la qualité des soins.

Un cabinet de radiologie se gère comme une entreprise, explique le docteur Christian Privat, responsable de la FNMR pour le département de l'Allier. "Le forfait technique permet de payer les assistants radio, d'investir dans des scanners et des IRM dernière génération ou encore de payer la maintenance qui s’élève par exemple pour un scanner a 140.000 euros par an. Même en augmentant le volume des actes, les radiologues ne pourront plus acheter du matériel de qualité et devront licencier du personnel".

Autre conséquence de cette baisse du forfait technique : les cabinets de radiologie installés dans des villes moyennes comme Thiers ou Issoire dans le Puy-de-Dôme, vont rapidement fermer et les hôpitaux publics ne pourront pas absorber cette activité, "notamment les dépistages du cancer du sein réalisés à 92% par les radiologues libéraux", précise Christian Privat. Enfin, cette baisse de la rémunération technique ne va pas inciter les étudiants en médecine à choisir la spécialisation radiologie. Il sera de plus en plus difficile de trouver des radiologues dans les années à venir. La corporation prévient, "la désertification c'est pas que les généralistes, c'est bientôt les radiologues!"