Les médecins sont de plus en plus difficiles à remplacer à Limoges

33 médecins en moins en cinq ans au sein de la métropole de Limoges. C'est le nombre énoncé lors du dernier conseil municipal limougeaud. L'Agence Régionale de Santé estime que 80 médecins pourraient partir à la retraite d'ici cinq ans. Alors qu'un tiers du nombre total a plus de 60 ans. Mais comment les remplacer ? Le quartier Beaubreuil à Limoges souffre déjà d'un manque capital de médecin, puisqu'il n'en reste qu'un seul selon la municipalité. 11.000 habitants n'auraient pas de médecin traitant selon les estimations.

"Le problème à Beaubreuil, c'est qu'il y a quelques années il y avait encore assez de médecin. Puis, 2 sont partis, une s'est fait agresser" explique Matthieu Parneix conseiller municipal en charge de la santé à Limoges. Désormais dans le cabinet médical du quartier, il n'y a plus qu'un généraliste "qui se retrouve en grande difficulté pour assurer les soins" continue l'élu. "On doit faire face à un nouveau défi en matière d'offre de soins. Un projet de maison de santé est sur la table avec tous les acteurs de santé du territoire. Mais ce sont spécifiquement les médecins généralistes qui manquent à l'appel", or il en faudrait deux pour ouvrir cet établissement.

Une question de génération

Le problème qui se pose à Limoges, est que les médecins qui partiront à la retraite ne seront pas forcément remplacés. "Aujourd'hui, les jeunes, dans l'ensemble des professions, veulent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Si un médecin travaillait 70 heures par semaine, ça ne serait pas forcément le cas d'un autre qui souhaite s'installer. Pour le remplacer, il faudrait donc deux personnes" explique Pierre Bourras, le président de l'ordre des médecins en Haute-Vienne. Il note une différence entre ceux qui s'installent à la campagne, qui vont accepter des conditions de travail plus difficiles, que ceux qui choisissent la ville.