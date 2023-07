Les médecins traitants tourangeaux confrontés au manque de remplaçants pendant les vacances d'été

C'est un problème récurrent depuis plusieurs années en Indre-et-Loire : les médecins généralistes ne parviennent pas à trouver de remplaçant quand ils partent en congés. Le département a pourtant été longtemps préservé grâce à l'université de médecine de Tours, d'après le syndicat MG France. "Nous n'avons pas de remplaçant cet été, c'est la première année", soupire Alice Perrain, déléguée régionale du syndicat qui exerce dans un cabinet avec quatre autres médecins à Croix-en-Touraine. "Même juste à côté de la faculté de médecine [25 km, ndlr.], on est aussi en difficulté", souligne-t-elle.

ⓘ Publicité

"De nombreux collègues ne sont pas remplacés", affirme Alice Perrain. C'est le cas de Romain Humbert à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Il part en vacances pendant deux semaines, à peu près en même temps que l'autre médecin de son cabinet, fin juillet. Tous les deux ne seront pas remplacés pendant leur absence. "Depuis plusieurs années, c'est de plus en plus difficile d'avoir des remplaçants, pour ma part, ça fait trois ans que je n'arrive pas à en trouver", explique le médecin. Selon lui, c'est lié à sa "très grosse activité". En effet, Romain Humbert suit près de 2.000 patients. En témoignent les milliers de dossiers classés dans des étagères derrière son bureau.

Solidarité entre médecins et compréhension des patients

Pour assurer la continuité des soins, Romain Humbert s'est organisé avec les autres médecins des alentours : "Il y a des transmissions pour les patients les plus fragiles, on peut s'appeler entre collègues et se passer le relai". Le médecin souligne la solidarité qui règne entre professionnels de santé. Quand il reprendra le travail après ses vacances, il fera la même chose pour ses confrères et consœurs qui partent en congés.

Romain Humbert peut, heureusement, compter sur la compréhension de ses patients. "Régulièrement, j'ai des patients qui disent "ne vous inquiétez pas, moi ce n'est pas urgent, on reprogrammera un rendez-vous, on s'organisera", donc on a cette énorme chance d'avoir des patients qui tiennent à nous et qui ne sont pas dans une agressivité importante", détaille le médecin qui précise que des violences surviennent parfois. L'autre médecin du cabinet a récemment été invectivée par un patient irrité par l'attente avant son rendez-vous. Elle envisage de saisir le conseil de l'Ordre des médecins.

À lire aussi Montrésor : une pétition signée par près de 700 personnes pour trouver un remplaçant au médecin sur le départ

Des jeunes médecins rapidement installés

Pour expliquer cette pénurie de médecins remplaçants, Alice Perrain a plusieurs hypothèses. "Sur la région Centre, les médecins généralistes formés à la faculté de Tours s'installent assez rapidement par rapport aux autres régions", avance la syndicaliste. Selon elle, de nombreux jeunes médecins généralistes "prennent des postes de salariés" parce qu'ils ont "beaucoup de propositions de services hospitaliers, d'institutions diverses et variées, comme la médecine du travail, la médecine scolaire". A partir du moment où les médecins sont installés, en cabinet, dans le privé ou le public, ils n'ont plus le temps de faire des remplacements.