Les médiateurs de lutte anti-covid viennent directement à la rencontre des Mayennais

Des médiateurs de lutte anti-covid sont déployés par l'Agence Régionale de Santé en Mayenne depuis mi-février. Ils interviennent en cas de cluster, pour des dépistages préventifs dans des entreprises, des établissements scolaires, etc. Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils se déplacent aussi avec leur camion pour aller à la rencontre des Mayennais.

Ce 13 avril, ces médiateurs qui sont aussi membres de la Protection Civile 53 étaient sur le parking des Azélines, à Azé, commune de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Quelles sont leurs missions ?

Les 16 médiateurs "interviennent pour faire de _la prévention_, donc pour rappeler les gestes barrières, le port du masque, les consignes d'isolement aussi", explique Yanis Oudir, directeur départemental des opérations de la Protection Civile. Ils effectuent également des dépistages de tests antigéniques avec un résultat en 15 minutes.

L'ARS définit les villes et villages où intervenir

Ces médiateurs se déplacent en fait dans les zones où le virus circule le plus en Mayenne. "C'est l'ARS qui nous guide sur les données épidémiologiques. On a un peu un système d'urgence donc on peut intervenir la veille pour le lendemain ou le jour-même et cela rassure la population de pouvoir discuter avec quelqu'un", décrit Yanis Oudir.

Ce lundi 19 avril, le camion de la Protection Civile et ses médiateurs de lutte anti-covid est à nouveau sur le parking des Azélines, à Azé. Mardi 20, il est à Villaines-la-Juhel, place Neuve et mercredi 21, ce sera devant la salle des fêtes d'Aron près de Mayenne.