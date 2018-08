Indre-et-Loire, France

Plus besoin d'aller les chercher à la main dans les rayons ! Au CHRU de Tours, les médicaments sont désormais rangés et gérés par un robot, en l'occurrence trois robots équipés chacun de deux bras articulés et de deux tapis roulants. Ces robots ont permis de regrouper les 50 000 boîtes de médicaments sur un seul site, la pharmacie centrale de Trousseau, alors qu'ils étaient avant stockés sur les différents sites du CHRU. Ces trois robots ont été inaugurés mardi 3 juillet, même s'ils sont installés depuis septembre dernier. Il a en effet fallu un temps de rodage pour surmonter des petits dysfonctionnements et faire en sorte que ces robots soient désormais complètement opérationnels.

Un système qui a permis de gagner en rapidité et en efficacité

"Avant la distribution était effectuée par des préparateurs en pharmacie hospitalière, des préparateurs de commande. Ils se déplaçaient dans les rayonnages pour préparer une commande de médicaments, à la main" détaille Nelly Viratelle, responsable du secteur approvisionnement et logistique à la pharmacie centrale du CHRU. "Le gros changement aujourd'hui, c'est que le robot range les médicaments tout seul et ensuite c'est lui qui va chercher directement les médicaments pour les déposer dans les bacs. Le préparateur n'a plus qu'à prélever 10 comprimés sur une boîte de 30 et remettre ensuite la boîte en stock. C'est beaucoup plus rapide, il y a moins de déplacement, donc moins de pénibilité. Il y a aussi moins de risque d'erreur".

Chaque jour, entre 2500 et 5000 boites sont ainsi distribuées dans les différents services. Les trois robots auront coûté 528 000 euros. Ils coûtent 23 300 euros par an en maintenance.