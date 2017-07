Les médicaments qui contiennent de la codéine ne sont plus disponibles que sur ordonnance

Le ministère de la Santé a pris ce mercredi un arrêté pour interdire à la vente sans ordonnance les médicaments contenant de la codéine, et autres dérivés de l'opium.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a décidé ce mercredi d'inscrire la codéine et ses dérivés sur la liste des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, a annoncé le ministère. Cet arrêté est à effet immédiat : dès ce mercredi, il devient impossible de se procurer des médicaments qui contiennent de la codéine.

Interdire l'usage récréatif

Cela concerne aussi les autres opiacés que sont le dextrométhorphane, la noscapine et l'éthylmorphine, sous la forme d'antidouleurs ou de sirops pour la toux. Cette mesure a pour but d'endiguer l'utilisation de médicaments à la codéine, dont l'une des propriétés est de ralentir le rythme cardiaque, pour "planer", ce que font de plus en plus de mineurs.

Depuis le début de l'année, cinq cas d'intoxication ont été signalés. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), deux jeunes sont morts en 2017 suite à des prises de codéine "récréatives".