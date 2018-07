Ce vendredi soir, un peu avant 22 heures, le ciel breton sera le théâtre d'un superbe spectacle. Ce sera le résultat d'un alignement parfait entre le Soleil, la Terre et la lune, la plus longue éclipse du siècle.

Bretagne, France

C'est une date importante pour les amoureux de l'astronomie. Ce vendredi 27 juillet, la lune sera parfaitement alignée avec la Terre et le Soleil, et cette éclipse totale durera près de deux heures ! Ce sera donc la plus longue éclipse du XXIe siècle. Elle vous permettra de voir la lune habillée d'une robe orange, rose ou ocre. Car elle sera dans l'ombre de la Terre, mais les rayons du soleil l'atteindront indirectement.

Choisissez votre lieu d'observation, orientation sud-est

En Bretagne, certaines associations vous proposent de profiter de ce moment en groupe. Voici quelques exemples :

La plupart de ces associations vous proposeront des télescopes pour observer l'éclipse de plus près. Et bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin de lunettes de protection !