Les menus d'un chef étoilé proposés à des patients du centre Henri-Becquerel de Rouen

De la cuisine gastronomique dans des chambres d'hôpital. Le centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel de Rouen collabore depuis quelques mois avec le chef étoilé Olivier Da Silva du restaurant l'Odas. Ce dernier intervient auprès du service restauration afin d'élaborer des menus gourmands et de saison. L'objectif affiché est de relever le niveau de la cuisine d'hôpital et d'améliorer le confort des malades qui passent par le service ambulatoire.

Des plats du restaurant adaptés

Parmi les plats proposés, poulet accompagné d'une purée de châtaignes et assaisonnée d'une vinaigrette aux noisettes. Une préparation et présentation dignes d'un grand restaurant. Antonio Stracquadaino, le chef de la cuisine du centre en est fier. "C'était quelque chose de très motivant, appliquer les recettes du chef Da Silva et sa façon de travailler, c'est un challenge pour un cuisinier. C'est quelque chose de très motivant pour moi et mon équipe", indique-t-il.

Reportage dans les cuisines du centre Henri-Becquerel de Rouen Copier

"C'est intéressant de vouloir relever le niveau, on sait que l'hôpital n'est pas forcément le lieux où l'on pense bien manger", explique Olivier Da Silva. Il intervient dans les cuisines de l'hôpital et accueille Antonio régulièrement dans son restaurant à Rouen.

Olivier Da Silva a dû simplifier ses recettes pour l'occasion. "Ils ont de grosses contraintes. Ils travaillent pour beaucoup de monde et ne sont pas nombreux en cuisine. Il ne fallait pas perturber leur travail quotidien. Les contraintes alimentaires sont aussi à prendre en compte. Nous n'avons pas les mêmes fournisseurs ni les mêmes contraintes d'hygiène. Ils n'ont pas le droit de faire entrer des œufs frais, de travailler des poissons entiers. Il faut adapter pour avoir le même résultat qu'au restaurant".

Donner du bonheur aux patients

Une dizaine de plateaux sont distribués aux patients du service ambulatoire. "On voulait apporter un maximum de réconfort pour les patients. Notre objectif c'est le plaisir gustatif et le plaisir des yeux. Les patients en ambulatoire sortent des blocs, il faut vraiment cette notion de réconfort", souligne Sylvain Bodelot, responsable de la restauration à Becquerel.

Un plateau repas servi aux patients © Radio France - Rudy Pupin

Les retours sont évidemment positifs. "Les patients apprécient de déguster des plateaux qui sortent un peu du fameux jambon purée que l'on pouvait trouver avant. Ils sont surpris de découvrir des mets qui associent des aliments et des couleurs étonnants. Des patients et même du personnel ont demandé la recette !", sourit Agathe Dupont infirmière principale de l'unité ambulatoire. Cette initiative pourrait se généraliser à tous les patients du centre mais de manière ponctuelle.