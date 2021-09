Port du masque, pass sanitaire à Beaulieu : les mesures sanitaires prolongées en Charente-Maritime

Les mesures sanitaires prises dans l'été, quand la 4e vague touchait de plein fouet la Charente-Maritime, arrivaient à échéance mardi 31 août à 23h59. Ce mercredi 1er septembre, la préfecture a décidé de prolonger ces mesures, même si la situation sanitaire s'améliore. Des décisions prises avec les autorités sanitaires et les collectivités.

Le port du masque reste obligatoire dans 35 communes, et non plus 45

En Charente-Maritime, le taux d'incidence est ce mercredi 1er août de 100 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Bien loin de la barre des 200, qui imposait de nouvelle restrictions. Comme le pass sanitaire, obligatoire pour entrer au centre commercial de Beaulieu, à Puilboreau. Pass sanitaire qui reste obligatoire pour 15 jours supplémentaires, jusqu'au 15 septembre.

En ce qui concerne le port du masque, il était obligatoire dans 45 communes. Arrêté également prolongé, mais dans 35 communes uniquement, et pour tout le mois, jusqu'au 30 septembre. Sont concernées :

Ars-en-Ré, Bourgneuf, Châtelaillon-Plage, Dolus-d’Oléron, Fouras, La-Brée-les-Bains, La Flotte, La Jarne, La Jarrie, La Rochelle, Le Bois-Plage-en-Ré, Le Château-d'Oléron, Le Grand-Village-Plage, Les Mathes, Loix, Marennes-Hiers-Brouage, Port-des-Barques, Rivedoux-Plage, Rochefort, Royan, Saint-Christophe, Saint-Denis-d'Oléron, Saint-Georges de Didonne, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Palais-Sur-Mer, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Rogatien, Saint-Savinien, Saint-Trojan-les-Bains, Sainte-Marie-de-Ré, Saintes, Salles-sur-Mer et Vaux-sur-Mer.

Dix communes ne sont donc plus soumises à l'obligation du port du masque : Clavette, Esnandes, Puilboreau, Yves, Vérines, Thairé, Nieul-sur-Mer, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, et deux sur l'île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines et La-Couarde-sur-Mer.

Enfin, un troisième arrêté interdisait la consommation d'alcool sur la voie publique. Mesure reconduite là aussi jusqu'au 30 septembre.