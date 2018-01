La météorite de Bouvante dans le Vercors fait partie de l'exposition "Météorites: entre ciel et et terre" au muséum d'histoire naturelle de Paris jusqu'au 10 Juin. La météorite de Juvinas (Ardèche) sera installée dans une salle construite exprès pour elle.

Bouvante, France

La météorite de Bouvante a été découverte en 1978 sur cette commune du Vercors à proximité de Saint-Jean-en-Royans. Un "caillou" de 8 kgs fait de lave. Elle est quasiment intacte, très peu abîmée par son entrée dans l'atmosphère.

Un intérêt scientifique indéniable

Cette météorite a notamment permis de comprendre qu'il y avait du volcanisme sur les astéroïdes, des corps rocheux, bouts de planète qui voyagent entre Jupiter et Mars. Ils mesurent de quelques mètres à plus de 1.000 kilomètres. Certains se détachent et sont précipités sur la Terre.

On estime qu'il tombe sur notre planète environ 5.000 météorites par an de plus d'un kilo. La plupart d'ailleurs tombe dans les océans. L'exposition du muséum d'histoire naturelle explique donc la formation de ces météorites mais aussi l'histoire de leur découverte et la vision qu'en ont eue les hommes au cours des différents siècles.

La météorite de Juvinas va trouver un nouvel écrin

La 15 Juin 1821, un bruit terrible retentit en Sud-Ardèche. Une météorite de 91 kgs tombe dans un champ sur la commune de Juvinas à côté d'Aubenas. On entend une déflagration jusqu'à Berrias ou Laurac-en-Vivarais. On fait venir le curé de la paroisse pour bénir l'objet soupçonnant une malédiction.

Puis chacun a découpé et emmené chez lui un bout de météorite. Lorsque le muséum d'histoire naturelle de Paris l'a récupérée, elle ne pesait plus que 40 kgs. Le muséum accepte aujourd'hui sous forme de prêt permanent, de rétrocéder une petite partie de cette météorite à la commune ardéchoise. Un fragment de 150 grammes qui permettra de voir l'extérieur et l'intérieur de ce caillou. Le maire a donc fait construire une salle spéciale pour accueillir le fragment mais surtout en expliquer l'histoire et l'intérêt scientifique.

Le maire de Juvinas fait construire une salle d'exposition pour ce fragment de météorite. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une explication géologique du paysage de la commune

Une partie de la salle offre un superbe panorama sur la commune et une vue jusqu'au col de la Fayolle. Devant les visiteurs, le volcan d'Ayzac et au fond la roche de Gourdon. L'occasion sur la baie vitrée de présenter l'origine géologique de ce paysage.

Cette salle devrait ouvrir en juin prochain.