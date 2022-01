Les mille et un visages de la douleur chez les personnes autistes au cœur d'une conférence à Châteauroux

Comment exprimer sa douleur quand on est différent, quand on ne parvient pas à verbaliser, à l'exprimer, à l'expliquer ? Ce mardi 25 janvier, une conférence s'est tenue sur la douleur et l'autisme. Organisée par l'association Pas à pas de l'Indre, elle visait à sensibiliser les proches, les professionnels médicaux et le grand public aux formes d'expression de la douleur chez les personnes souffrant d'autisme. Elles sont si différentes qu'elles peuvent être confondues avec des troubles du comportement et entrainer de mauvais diagnostics, c'est dire si cette question est donc vitale !

Cris, rires, violence ou troubles du sommeil

On n'imaginerait pas qu'une personne en plein fou rire est pourtant en train de se tordre de douleur ! C'est pourtant le cas chez certaines personnes atteintes d'autisme, mais le rire n'est pas la seule manifestation de la douleur. Celle-ci est "atypique" souligne le Docteur Djéa Saravane, participant à la conférence et Directeur du Centre régional douleurs et soins somatiques en santé mentale et autisme à Etampes dans l'Essonne. Cela peut aller de troubles du comportement, à l'agressivité, en passant par le repli extrême ou le rire !

Le docteur prend le cas, par exemple, des personnes autistes dyscommunicantes, qui ne peuvent pas s'exprimer. "On s'est rendu compte que finalement, l'expression de la douleur chez eux, c'est des troubles du comportement avec de l'agressivité vis à vis de personnes qu'ils connaissent. Si on ne fait toujours rien, ça peut être associé ou pas, à l'automutilation. Troisième chose dans l'expression atypique de la douleur, d'un seul coup, ils peuvent avoir des cris sans problème particulier et autre chose c'est qu'ils peuvent subitement éclater de rire. Un autre facteur, ce sont les troubles du sommeil. Et si on ne fait strictement rien, ils peuvent exploser, une explosion violente, c'est à dire qu'ils sont tellement mal qu'ils peuvent tout casser" explique Dr Djéà Saravane.

Pourquoi reconnaître l'expression de la douleur est vital ?

L'accès aux soins est de base compliqué pour les personnes autistes, il y a la peur de déranger par exemple, ou le regard porté sur soi explique Josef Schovanec, lui même autiste, et participant de la conférence. Il y a aussi une difficulté à prendre conscience de sa propre situation : "Il y a aussi la question de : à quel seuil vous jugez que votre situation est grave ou pas? Beaucoup de gens autistes peuvent tout simplement ne pas percevoir leur situation. Ce n'est pas évident d'avoir une vision lucide de soi" explique-t-il.

"Il peut passer à côté sans nous en parler" explique Fabienne Chennevière Vedrenne, présidente de l'association Pas-à-pas dans l'Indre et mère d'un garçon autiste, qui poursuit "on va détecter dans son comportement un changement".

La problématique derrière identifier l'expression de la douleur, c'est identifier tout simplement celle-ci, pouvoir la localiser et donc déduire qu'il y a derrière un problème médical, une pathologie. C'est tout simplement vital. Souvent, celle-ci est confondue avec des troubles du comportement et donc un problème d'ordre psychiatrique. "Je prends juste un exemple simple. Ils vont se retrouver aux urgences pour troubles du comportement. Ils vont se retrouver en psychiatrie sous des traitements neuroleptiques, alors que ce n'est peut être, par exemple, tout simplement qu'une appendicite aiguë. Et si on la laisse évoluer, vous voyez ... cela aboutit sur une occlusion intestinale et pronostic vital engagé", détaille Djéa Saravane.

En France, on estime que 600.000 personnes sont atteintes d'autisme.