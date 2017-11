Les moustaches du Movember arrivent dans les rues d'Orléans !

La Ville d'Orléans organise pour la première fois des activités dans le cadre du Movember, contraction de moustache et de novembre. Un événement créé pour sensibiliser et mobiliser autour de la santé des hommes. Hier, des activités sportives et un atelier de rasage étaient proposés place du Martroi.

Le Movember débarque à Orléans. Pendant un mois, des hommes vont se laisser pousser la moustache et - avec la participation de certaines femmes - vont se lancer des défis sportifs. Le tout, pour mobiliser et sensibiliser à la santé des hommes, notamment au dépistage des cancers. Hier avait lieu la journée de lancement de l'action à Orléans. Plusieurs stands étaient montés place du Martroi : ceux des clubs de sport, de la Ligue contre le cancer et un atelier de rasage. Des activités sportives seront ensuite proposées par la Ville d'Orléans pendant tout le mois de novembre.

Movember est une fondation née en Australie en 2003. Elle s'est étendue aujourd'hui au monde entier. 5 millions de personnes participent chaque année au Movember. Elle travaille sur la santé mentale (prévention du suicide et isolement) et physique (inactivité physique et cancers typiquement masculins).

C'est un petit peu le pendant d'Octobre rose pour les femmes avec le cancer du sein." - Michel Chevreau, trésorier à la Ligue contre le cancer d'Orléans.

"Le premier axe du mouvement est de se laisser pousser la moustache, c'est une porte de communication de la fondation, explique Guillaume Sterc de la direction jeunesse, sport et loisirs de la mairie. Ensuite, il y a le défi "move" [signifie "bouger" en anglais. NDLR] c'est-à-dire faire 30 minutes d'activité physique pendant 30 jours, en partant du principe qu'à la fin des 30 jours, les gens auront repris l'habitude de faire une activité sportive régulière. Ce qui permet aussi de se sociabiliser en rencontrant des personnes."

"C'est un petit peu le pendant d'octobre rose pour les femmes avec le cancer du sein, rajoute Michel Chevreau, de la Ligue contre le cancer. Contrairement aux femmes qui sont très sensibilisées à la prévention et au dépistage, je pense que les hommes le sont beaucoup moins donc c'est un moment important pour que les hommes prennent conscience de ce dépistage. On se rend compte que le cancer de la prostate peut aussi arriver chez des hommes assez jeunes, même à partir de 40 ans donc c'est important de se faire dépister le plus tôt possible."

La Ligue contre le cancer conseille de se rendre chez son médecin pour avoir tous les renseignements.