Les moustiques tigres envahissent le Berry

Le moustique tigre pullule dans notre région. Il est désormais implanté dans cinq départements du Centre-Val de Loire. Récemment, il a colonisé le Loir-et-Cher. Sa présence a été confirmée sur deux communes du département par l'Agence Régionale de Santé ce jeudi 4 août. A l'origine de sa propagation : le Berry. Le moustique tigre a fait sa première apparition dans l'Indre, à Châteauroux, en 2017. L'insecte a d'abord été repéré dans le quartier Saint-Denis, à côté du cimetière. Encore aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus infestés de Châteauroux.

Les riverains dévorés par les moustiques tigres

Malgré le soleil et les fortes chaleurs, les jardins du quartier Saint-Denis sont déserts. Les habitants de la rue de la Fontaine Saint-Germain ne profitent plus de leur terrasse l'été. Dès qu'ils mettent un pied dehors, ils se font dévorer. "Ce n'est pas vivable, on ne peut pas se mettre dehors plus deux minutes, sinon on se fait piquer, regrette Jacqueline. Les moustiques nous piquent à n'importe quel moment de la journée".

Depuis la mi-juin, les moustiques tigres sont de sortie. Les riverains sont excédés. "Dans ce quartier, il faut sortir couvert. Si vous n'êtes pas couverts, si vous laissez un petit centimètre de peau, ils vous attaquent, assure Didier. Il y a beaucoup de moustiques tigres, j'habite derrière le cimetière et j'en tue tous les jours".

Ces petits moustiques d'à peine 5 millimètres sont plutôt voraces. Gérard a les bras couverts de piqûres. Les morsures lui provoquent d'importantes réactions allergiques. "Ça fait gonfler, ça me fait des grosses cloques, c'est énervant", raconte ce Castelroussin. Les piqures du moustique tigre peuvent provoquer d'importantes démangeaisons. L'insecte peut également transmettre certaines maladies, notamment la Dengue, le Chikungunya ou encore le Zika.

Les conseils pour éviter sa propagation

Le moustique tigre se reproduit dans les eaux stagnantes. Pour limiter sa propagation, l'Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire rappelle quelques gestes simples. "On recommande simplement d'éviter la mise en eau de tous les petits contenants. Tous les petits récipients doivent rester au sec", explique Christophe Corbel, ingénieur sanitaire à l'ARS.

L'ingénieur conseille également de changer l'eau des vases toutes les semaines. "Une semaine, c'est la durée de développement des larves dans l'eau", précise-t-il. Quand l'eau ne peut pas être remplacée, par exemple dans les soucoupes, il est possible de mettre du sable pour éviter que les moustiques aient accès à l'eau. "Ça permet de couper la prolifération du moustique", ajoute Christophe Corbel. Pour se protéger des piqûres, l'ARS conseille de porter des vêtements longs et d'utiliser des répulsifs.

Si vous pensez avoir repéré un moustique tigre, vous pouvez le prendre en photo et signaler sa présence sur le site national dédié : lien ici. L'insecte est reconnaissable à sa petite taille et a sa ligne blanche sur la tête.

Quatre communes du Berry colonisées

En Berry, le moustique tigre poursuit sa progression depuis 2017. Il a aujourd'hui colonisé quatre communes de l'Indre et du Cher. À Châteauroux, "il est une source de nuisances très importante", assure Christophe Corbel de l'Agence Régionale de Santé.

En cinq ans, le moustique s'est installé dans les trois-quarts de la ville. Il s'est également disséminé sur les villes alentours. Les communes de Déols et du Poinçonnet sont désormais touchées. La présence du moustique tigre a, par ailleurs, été détectée à Montierchaume et Diors.

Dans le Cher, Bourges est pour l'instant la seule ville colonisée. On retrouve principalement le moustique tigre autour des marais du centre-ville. Il a également été détecté à Apremont-sur-Allier, près de Nevers, et à Marmagne sur l'aire d'autoroute de l'A71. L'insecte devrait rester actif jusqu'au mois de novembre.