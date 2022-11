Les mutuelles communales : une solution face à la baisse des remboursements de frais de santé

Soins dentaires ou optiques, consultations médicales chez un spécialiste, voir même un généraliste, achat de médicaments... de plus en plus de Français renoncent à se faire soigner pour des raisons financières : six sur dix, selon un sondage Opinionway réalisé en 2019. Pour lutter contre cette fracture sociale la région Ile-de France vient de contracter un triple partenariat avec trois assureurs santé pour mettre en place une mutuelle régionale dont tous les franciliens pourront bénéficier à partir du 1er février 2023.

ⓘ Publicité

Pontault-Combault , Montreuil , L'Haÿ-les-Roses , Puteaux , Le Kremlin-Bicêtre , Fontenay-sous-Bois ... les villes elles aussi s'en préoccupent et sont de plus en plus nombreuses à proposer des mutuelles communales à leurs administrés. Bobigny (Seine-Saint-Denis) rejoindra cette liste non exhaustive d'ici la fin de l'année. C'était une promesse de campagne du nouveau maire communiste Abdel Sadi qui a lancé, en début d'année, une grande consultation auprès des habitants pour connaître les besoins de couverture de santé. L'heure est au choix de l'assureur partenaire qui proposera une mutuelle communale et solidaire. Les termes ne sont pas choisis au hasard et le maire a confié la réalisation du projet non pas à l'adjoint en charge de la santé mais de la solidarité.

Lors de l’enquête réalisée en amont, la municipalité a fait ce triste constat : "une famille sur deux n’a pas de mutuelle" révèle Mohamad Aïssani, conseiller municipal délégué à la Maison des solidarité. Premier frein constaté : le prix. "Les 2/3 des personnes qui ont répondu sont des familles monoparentales dont le chef de famille est une femme qui se retrouve sans mutuelle. Et ce n’est même plus la lunetterie ou les soins dentaires qui arrivent en premier des renoncements mais les soins du quotidien, tels que la visite chez le généraliste, l’achat de médicaments ou encore l’hospitalisation".

La future mutuelle partenaire de Bobigny devra être implantée dans la ville et accessible à la population, "via des permanences dans des lieux dédiés avec des interlocuteurs présents physiquement, pour être au plus près des habitants. Car on constate une fracture numérique : aujourd’hui tout est numérisé, y compris l'accès aux soins, alors que certains de nos administrés n’ont pas d’ordinateur ou ne savent pas l’utiliser" précise Mohamad Aïssani. La mutuelle sélectionnée par la ville aura également la charge de détecter les personnes qui ont droit à la CSS (complémentaire santé solidaire, ex CMU, couverture maladie universelle) et qui sont en rupture de soin "car ils n’ont pas accès à leur droit, ne les connaissent pas toujours et ne savent comment y accéder. Notre partenaire servira de relai pour faire accéder à la CSS ceux qui peuvent y prétendre". Au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), où les habitants peuvent bénéficier d'une mutuelle depuis septembre 2021, la présence de l'assureur dans la ville était là aussi une condition non négociable. La mutuelle organise donc des permanences hebdomadaires à la mairie. "Elle a déjà reçu deux-cents personnes et cent adhésions ont été enregistrées ; elles permettent de couvrir 180 personnes" se félicite le maire MRC Jean-Luc Laurent qui ajoute que la majorité d'entre elles ont plus de 66 ans et que "20% des nouveaux adhérents n’étaient pas couverts auparavant par une mutuelle. Les 80% en avaient une et l'ont quittée car la mutuelle communale était plus attractive financièrement et en terme de couverture de soin".

A Bobigny, la mutuelle communale sera destinée non seulement aux habitants et aux agents de la municipalité mais aussi à tous ceux qui y travaillent : plus la ville est capable d'apporter une clientèle importante à l'assureur et plus elle peut négocier une baisse des tarifs. Les cotisations proposées devraient être 20 à 25% moins chères que le prix du marché selon le conseiller municipal en charge de la solidarité qui précise : "Il y aura plusieurs formules proposées mais la mutuelle sera la même pour tous, quelque soit l’âge. Parmi les questionnaires que nous avons reçus, je me souviens d’un cas où une femme seule de 76 ans payait 150€ par mois, ce qui est énorme, car elle avait des pathologies lourdes.".

La municipalité communiste précise également que la mutuelle choisie devra assurer une hausse annuelle maîtrisée de ses cotisations : "il est inconcevable qu’elle propose une formule de base à 25€ par mois par exemple et qu’elle passe à 40€ l’année suivante. Notre partenaire doit partager nos valeurs de solidarité et d’entraide ; C’est pour cette raison que nous sommes très attachés au système mutualiste" conclut Mohamad Aïssani.

À lire aussi La région Ile-de-France crée une nouvelle mutuelle santé pour tous les franciliens