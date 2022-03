Les mutuelles de villages, "moins chères et plus proches des habitants" selon la Mutuelle catalane

Les mutuelles de villages séduisent de plus en plus de communes dans les Pyrénées-Orientales. Ces partenariats conclus entre les communes et les mutuelles permettent de proposer aux habitants retraités, chômeurs ou indépendants, des contrats de mutuelle moins chers.

Au moins une soixantaine de communes des Pyrénées-Orientales ont déjà conclu un partenariat avec une mutuelle. Ce système, né il y a quelques années, permet désormais à 6.000 adhérents du département d'être couverts par une mutuelle. "L'intérêt n'est pas seulement le prix, expliquait ce jeudi matin le président de la Mutuelle catalane, Gérard Billes. C'est aussi la proximité. À la Mutuelle catalane, quand vous nous appelez, vous tombez directement sur un conseiller."

À 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Roussillon ouvrait le débat sur la santé, ce jeudi. Les auditeurs pouvaient proposer leurs solutions pour améliorer le système de santé en France. Sabine, à La Cabanasse, propose par exemple d'utiliser davantage la médecine douce.