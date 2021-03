Les nombreux tests antigéniques positifs : c'était bien une erreur à l'Oisellerie à la Couronne en Charente

Les résultats des tests de dépistage du début de semaine au lycée agricole de l'Oisellerie à La Couronne étaient bien erronés ! Sur 250 personnes testées, 120 s'étaient révélées positives à la COVID, au terme d'une série de tests antigéniques. Toutes ces personnes positives ont ensuite été testées par la méthode PCR, et 73 d'entre elles se sont révélées alors négatives (les 47 autres résultats ne sont pas encore connus). Parmi les tests PCR négatifs, la quasi totalité de l'équipe éducative. Quant à l'origine de l'erreur commise en début de semaine par des tests antigéniques, on ne la connaît pas encore avec certitude. On sait seulement qu'il ne s'agit pas d'un problème de conservation des tests, ni de conditions de réalisation de ce dépistage massif.