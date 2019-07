Les nouveaux cas de cancers en hausse, surtout chez les femmes

Les femmes de plus en plus touchées par le cancer : c'est ce que révèle un rapport de Santé publique France publié ce mardi. Depuis 1990, si on passe outre l'accroissement et le vieillissement de la population, le nombre de nouveaux cas est en hausse de 45% chez les femmes, de 6% chez les hommes.

Le cancer frappe de plus en plus les femmes : le résultat de l'étude publiée ce mardi par Santé publique France est alarmant. L'écart entre les deux sexes tend en effet à se réduire. L'année dernière, environ 382.000 Français ont été touchés par cette maladie (54% étaient des hommes, 46% des femmes). Mais le rapport révèle que, depuis 1990, abstraction faite de l'augmentation et du vieillissement de la population, l'incidence (le nombre de nouveaux cas) est en hausse de 45% chez les femmes, et de seulement 6% chez les hommes.

Les femmes de plus en plus touchées par le cancer du poumon

En 2018, 157.400 personnes sont mortes d'un cancer : 89.600 hommes, 67.800 femmes. Chez l'homme, le cancer de la prostate est le plus fréquent. Mais en termes de mortalité, c'est le cancer du poumon qui se situe au premier rang (22.761 décès l'année dernière).

Chez les femmes, le cancer du sein reste le plus courant et la première cause de décès par cancer (près de 59.000 nouveaux cas et un peu plus de 12.000 morts par an). Mais le cancer du poumon touche de plus en plus la gente féminine : +5,3% de nouveaux cas chaque année. Et la mortalité liée à ce type de cancer est également en hausse chez les femmes : + 3,5%. Le cancer du foie est également de plus en plus diagnostiqué, tout comme le cancer du pancréas.

Et soyez vigilants quand vous vous exposez aux rayons ultraviolets, naturels ou artificiels ! Le cancer de la peau est en forte augmentation, chez l'homme (+4% par an) mais également chez la femme (+2,7%) depuis quasiment 30 ans.

Tabagisme et obésité

Selon le rapport, ces chiffres s'expliquent notamment par "des consommations excessives d'alcool et de tabac", mais aussi par "la modification des comportements alimentaires", l'obésité et l'hypertension artérielle.

"On peut prévenir 40% des cas de cancers grâces à ces changements de comportements et des modes de vie." - Institut national du cancer

Reste que "la mortalité tous cancers confondus baisse", mais "de manière plus prononcée chez l’homme (-1,8 % par an) que chez la femme (-0,8 % par an)" selon les chiffres analysés par Santé publique France de 1990 à 2018.