Les nouvelles technologies au service de la lutte contre le COVID19

La société ICARE Technologies basée à Ajaccio présente son innovation, un ventilateur qui peut être utilisé pour les malades du COVID 19. Une collaboration avec plusieurs professionnels de santé d’Italie, Sardaigne et d’Ajaccio, pour aboutir à une VMI (ventilation non invasive).

Avant toute chose la société ICARE technologies prévient : « Le dispositif présenté ci-dessous n’est pas un dispositif médical, il n’est pas homologué, pas certifié par les Agences Régionales de la Santé, ni par le ministère français des Solidarités et de la Santé ni par un quelconque organisme. Il a été réalisé dans le seul but de pallier une situation d’urgence où le matériel vient à manquer et ne saurait remplacer un matériel certifié en termes de performance et de fiabilité. »

Un kit complet réalisé a l’aide d’imprimante 3D

Après 15 jours de travail de ses équipes, Jérémy Neyrou, le président d’Icare technologies, présente ce ventilateur qui peut, à la différence des premiers adaptateurs fabriqués en Italie a partir du masque « Easybreath »de la société Décathlon, être réalisé sur une imprimante 3D standard.

Jeremy Neyrou, le président d’Icare technologies Copier

« _Cette ventilation ne viendra pas remplacer un respirateur_, notre point de départ est l’évolution du fameux masque adapté par la société ISSINOVA en Italie, qui a développé deux valves qui viennent s’insérer avant le masque. Mais en tentant de le réaliser ici dans nos ateliers on s’est rendu compte qu’il fallait fabriquer d’autres pièces. Nous avons inventé notre système de substitution pour aboutir a un kit complet réalisé a l’aide d’imprimante 3D, un système que l’on branche directement sur l’arrivée d’oxygène à l’hôpital si besoin. »

Un système de substitution pour aboutir a un kit complet réalisé a l’aide d’imprimante 3D - DR/

Jérémy Neyrou précise encore : « Le principe est qu’en cas de besoin de la part d’un hôpital, on a mis en place une plateforme, une personne équipée d’imprimante peut fournir a l’hôpital le plus proche les pièces nécessaires », il s’agit d’une dizaine de pièces au total.

Une large collaboration

La société Icare technologies a notamment travaillé à ce projet avec le service Covid de l’hôpital d’Ajaccio, le SIS 2A et nos voisins en Italie, notamment la société ISSINOVA , les hôpitaux de Brescia, Gênes, Sassari, Pavie, le FAB LAB d’Ajaccio a permis aussi une mise en relation avec des médecins sardes.

Pour l’heure l’hôpital d’Ajaccio, n’utilise pas ce ventilateur, « c’est un dispositif de prévention en cas d’urgence de la situation qui permettra de fabriquer ce matériel, ces kits d’adaptation » explique encore le président de la société Icare technologies.

Pour en savoir plus : retrouver les modes de fabrication de ce ventilateur