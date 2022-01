Les nouvelles urgences de l'hôpital de Montélimar enfin inaugurées

Le nouveau bâtiment des urgences à l'hôpital de Montélimar est en fonction depuis le mois de septembre. Il aura fallu trois ans de travaux pour rénover ou reconstruire les urgences. Les travaux démarrés en 2018 ont pris fin en septembre.

De véritables salles d'examen

Les urgences ont d'abord été rénovées. Il y a aujourd'hui suffisamment de salles d'examen pour accueillir convenablement les patients. Chaque box pour les patients est équipé par exemple de tensiomètre.

Avant on examinait les patients dans les couloirs. Le docteur Catherine Busseuil, cheffe du service des urgences à l'hôpital de Montélimar.

Il y a des parcours dédiés pour les personnes valides, pour les patients qui nécessitent de rester allongés et pour les personnes amenées par les pompiers.

Une augmentation importante du nombre de prises en charge

La fréquentation des urgences de l'hôpital de Montélimar a augmenté de 20% en 6 ans. 41.000 patients reçus en 2015, 50.000 en 2021. Environ 150 par jour. Certainement parce que la population de l'agglomération de Montélimar progresse; mais surtout parce qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes. Les patients se retrouvent aux urgences pour des problèmes qui ne relèvent pas de la médecine d'urgence.

30% de nos patients n'ont plus de médecin traitant. Le docteur Catherine Busseuil, cheffe des urgences à l'hôpital de Montélimar.

Le docteur Busseuil a vu la fréquentation de son service augmenter sans cesse et aujourd'hui, elle ne voit pas ce qui pourrait inverser la tendance.

Le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes explique qu'on ne pourra pas continuer comme ça et qu'il ne sera pas possible d'agrandir les urgences tous les 5 ans. Mais Jean-Yves Grall est plus optimiste grâce à la mise en place de coopératives professionnelles territoriales de santé (CTPS). C'est une structure qui permet aux généralistes d'un même territoire de mieux s'organiser pour prendre en charge les patients et notamment de mieux assurer des gardes.