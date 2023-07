Les noyades, toujours trop nombreuses sur les côtes du Var et des Bouches-du-Rhône

C'est la première cause de mortalité par accident chez les moins de 25 ans, en France : la noyade. Elle représente 1 000 décès chaque année. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers sont intervenus à 22 reprises en 2022 pour des noyades, dont, parmi elles, au moins neuf décès. Une équipe spécialisée a été créée pour intervenir toute l'année sur les noyades, en faisant à la fois de la prévention mais aussi du secours à la personne sur 26 plages. Leur mission est d'agir le plus vite possible : "Quand il y a deux ou trois victimes qui tombent d'un bateau, les sauveteurs interviennent le plus vite possible, ils partent en moins d'une minute. La rapidité, c'est très est important : plus vite on prend en charge la victime, mieux c'est", explique Richard Mallier, président du SDIS 13

Côté Var, cette année, les pompiers sont intervenus à 63 reprises entre le 1er juin et le 17 juillet, pour des débuts de noyade dans la mer, en lac ou en piscine, avec au total, huit décès. Un chiffre en augmentation par rapport à 2021. "On a une augmentation très significative des noyades. Il faut faire très attention sur les plages : se baigner devant les postes de secours, de manière parallèle à la plage, se faire connaitre aux sauveteurs si on est un peu malade. Dans les piscines privées, toujours surveiller, ne jamais lâcher un enfant des yeux, même s'il sait nager" rappelle Eric Grohin, le directeur du SDIS 83.

Avec les fortes chaleurs, il faut également prêter attention aux risque d'hydrocution, avertit Jean-François De Peretti, conseiller technique du SDIS 13 : "Dès que le mistral souffle, les chaleurs sont toujours présentes mais l'eau se refroidit, parce que le fond remonte, et on a de grosses différences de températures. Dans ces cas-là si les personnes ne font pas attention, on a des problèmes d'hydrocution."

En pleine saison 250 nageurs-sauveteurs sont mobilisés sur les plages des Bouches-du-Rhône, soit 84 par jour.