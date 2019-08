Plus de 400 opposants au compteur Linky déboutés par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

Nanterre, France

Le tribunal de Nanterre a rejeté ce vendredi la demande en référé de 453 particuliers qui demandaient le retrait ou l'interdiction de la pose de compteurs Linky à leur domicile, ont annoncé ce vendredi Corinne Lepage et Christophe Lèguevaques, avocats des plaignants.

Ce compteur d'Enedis permet de relever la consommation électrique à distance et en temps réel mais fait l'objet de nombreuses polémiques depuis son déploiement en 2015. "Le tribunal de Nanterre rejette le péril imminent" qui était mis en avant par les avocats sur les questions de santé, a expliqué Corinne Lepage à franceinfo, et renvoie les avocats à saisir les juges du fond sur les autres questions, qui concernaient la liberté de choix du consommateur, les clauses abusives, le risque d'incendies ou encore la protection des données personnelles. Sur ces derniers aspects, le juge des référés a estimé qu'il n'était pas compétent.

"Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas", a déploré Corinne Lepage, qui reconnaît que c'est "très décevant quant au résultat" concernant les questions de santé. Cependant, l'avocate estime que la décision est "très intéressante quant à ce que nous disons depuis des mois, c'est-à-dire que nous manquons d'études approfondies sur l'impact réel de Linky". Selon Corinne Lepage, la décision "dit très clairement qu'on manque d'études suffisantes sur [les] pathologies [des plaignants] et les liens avec les ondes électromagnétiques". "On a besoin d'études", a-t-elle plaidé.

Le combat continue ?

Les plaignants mettaient notamment en avant l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé. Corinne Lepage n'exclut pas d'entamer une nouvelle action judiciaire pour le compte de ces 453 plaignants, cette fois-ci sur le fond de l'affaire. Pour Christophe Lèguevaques, "on aura certainement un appel" du référé sur les questions de santé. Il n'exclut pas non plus une action au fond sur tout le dossier.