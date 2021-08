Les opposants au pass sanitaire ont à nouveau manifesté ce samedi 14 août à Saint-Lô et Cherbourg

A Saint-Lô, 350 manifestants se sont réunis sur la plage verte ce samedi 14 août pour dénoncer le pass sanitaire et l'obligation vaccinale de certaines professions.

Les opposants au pass sanitaire se sont donné rendez-vous ce samedi 14 août pour la cinquième semaine consécutive. Après la généralisation du dispositif dans la plupart des lieux publics, la mobilisation ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé un peu partout en France pour contester ce pass qu'ils jugent "liberticide".

Dans la Manche, deux manifestations étaient organisées ce samedi 14 août. A Cherbourg, elle a rassemblé, comme la semaine passée, près de 600 personnes.

Ils étaient 350 à Saint-Lô où les collectifs "Non au pass sanitaire" du sud-Manche et du centre-Manche, s'étaient réunis pour un rassemblement commun sur la plage verte. Une cinquantaine de manifestants a ensuite défilé dans le centre de Saint-Lô, direction les terrasses de bar et la médiathèque.

