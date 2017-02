Les ordonnances Sport-santé aussi délivrées aux personnes âgées

A Strasbourg, à partir de ce mardi, les personnes âgées peuvent se faire prescrire des cours de sport. Le dispositif Sport-santé, mis en place en 2012 par la Ville, est élargi à cette population, notamment pour prévenir le risque de chute et la perte d'autonomie qui peut suivre.

A partir de ce mardi, les médecins strasbourgeois peuvent prescrire des cours de sports aux personnes âgées. Le dispositif "Sport-santé" s'élargit aux "seniors fragilisés", c'est-à-dire selon Alexandre Feltz, adjoint au maire en charge de la santé, "des personnes âgées qui ne sont pas forcément malades mais qui sont fragiles, qui ont un peu moins de force, des troubles de l'équilibre, qui sont en risque de chute notamment".

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'activité physique "améliore l'endurance cardio-respiratoire" des seniors. Elle améliore aussi "leur état musculaire et osseux" et "réduit le risque de maladies, de dépression et de détérioration de la fonction cognitive". Selon l'adjoint en charge de la santé de Strasbourg, également médecin, "l'activité physique diminue de près de 30% le risque de chute, et de 40% le risque de fracture".

Les cours de sport prescrits sont gratuits la première année. Pour la deuxième et la troisième année, ils sont au tarif solidaire, c'est-à-dire calculé en fonction des revenus. La sécurité sociale ne prend rien en charge, ce sont la Ville, le département, les Caisses de retraite et l'Agence régionale de Santé qui financent le dispositif.

Prévenir les chutes pour éviter la perte de dépendance

Selon l'Agence régionale de santé, pour une raison encore inexpliquée, les personnes âgées décèdent plus des conséquences d'une chute en Alsace qu'ailleurs en France. D'après Marie Fontanel, la directrice générale déléguée de l'agence régionale de santé Grand Est, investir dans la prévention est rentable pour tout le monde : "Investir dans la prévention, évite ensuite des financements beaucoup plus importants en terme de prises en charge des soins".

Marie Fontanel estime que l'activité physique "permet la prévention des chutes. Une personne qui sera en bonne activité physique, reconnecte un petit peu avec son corps et saura éviter de chuter ou si elle chute, se récupérer moins mal et donc éviter des hospitalisations très longues et qui engendre une dépendance accrue pour ces personnes".

Sur ces "ergo-vélos", l'éducateur sportif peut suivre les constantes comme la tension et la fréquence cardiaque © Radio France - Charlotte Jousserand

Un dispositif Sport-santé qui a fait ses preuves

A Strasbourg, le dispositif existe depuis 2012. Il s'est ensuite étendu à d'autres villes en France. Depuis sa mise en place, 300 médecins généralistes strasbourgeois ont prescrit des cours de sports à leurs patients qui souffrent d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires stabilisées ou en rémission de cancer. Ce sont des cours de vélo, de natation, de musculation, de fitness, adaptés en fonction des personnes et des antécédents médicaux.

Nadia est à la retraite mais son emploi du temps est chargé. Trois fois par semaine elle fait du sport, de la natation, du basket et du vélo et selon elle "ce n'est pas assez, j'aurai aimé faire plus mais je suis quand même un peu fatiguée". Nadia se sent "plus en forme" et elle a perdu un peu de poids. Cette strasbourgeoise n'aurait jamais eu les moyens de se payer des cours de sport avec sa retraite. Actuellement, elle paye "20 euros par an, ce n'est pas grand chose".

Pour Claude, ancien cuistot, le changement a été radical : "J'ai perdu 75 kilos, plus de diabète, plus de cholestérol, la tension artérielle il n'y en a presque plus, c'est miraculeux". Clauderevoit les mêmes personnes à chaque cours. Ils ont constitué un groupe et selon lui, "on est une bonne équipe, après on va boire un petit café ensemble, cela fait partie de l'entraînement".

Dominique encadre le cours, il est éducateur sportif santé. Sur Strasbourg, ils sont six sur Strasbourg à se relayer sur les différents cours de sports : natation, vélo, musculation entre autres. Pour Dominique, avec l'activité sportive, "on va maintenir toutes les fonctions du corps, d'un point de vue cardio, d'un point de vue musculaire, on va chercher à développer la souplesse aussi".

Les seniors peuvent pratiquer la plupart des activités physiques du moment qu'elles sont "adaptées à la personne", explique Dominique.

Dans le département du Nord, le docteur Karim Gallouj, du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal, a identifié les bénéfices de chaque sport en fonction des besoins des personnes âgées.