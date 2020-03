Les organisateurs de voyages scolaires dans la tourmente à cause du coronavirus

Aline Lailler, directrice de l’agence de voyage Vefe basée à Ifs dans le Calvados. Elle organise 950 voyages par an et est confrontée à des annulations en masse.

C'est la catastrophe pour les organisateurs de voyages scolaires après la décision du ministre de l'éducation nationale d'annuler tous les déplacements à l'étranger. A Ifs, près de Caen, le tour opérator VEFE, un des cinq principaux opérateurs du secteur au niveau national, est touché de plein fouet. L'entreprise, qui emploie une trentaine de personnes, travaille avec des établissements scolaires de toute la France. Depuis lundi, le téléphone n'arrête pas de sonner.

600 voyages sur 950 pourraient être annulés

"Nous organisons 950 voyages par an, principalement de mars à mai, explique Aline Laillé, directrice de l'agence, tel que c'est parti, on aura 600 voyages annulés". L'interdiction totale sur tous les pays est inédite et pénalise durement son entreprise "car les prestataires étrangers qui ne sont pas situés dans des zones à risque présentent la facture, et nous sommes bien obligés de payer". Si le groupe scolaire concerné a pris une assurance annulation, pas de problème. "Pour les autres, nous essayons de faire un geste commercial, mais ce n'est pas facile parce qu'ensuite c'est sur nos finances que ça se répercute" avoue-t-elle.

Les professionnels demandent une date butoir

Le problème, c'est que le ministère a décidé cette annulation jusqu'à nouvel ordre. "Nous professionnels du secteur, ce qu'on demande c'est une date butoir" poursuit Aline Laillé. "On a déjà des groupes de mai ou de juin qui nous contactent pour annuler maintenant. Si ça continue, on ne pourra pas se relever". La directrice de l'agence de voyage qui emploie 27 personnes craint de devoir se séparer de ses plus récentes recrues.