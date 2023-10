Les orthophonistes manifestent ce jeudi à Amiens pour réclamer davantage de reconnaissance

Les orthophonistes sont appelés à se mobiliser ce jeudi à partir de 15 heures sur la place Gambetta à Amiens. Ils demandent une amélioration des conditions de travail, notamment pour ceux qui travaillent en tant que salarié dans les hôpitaux, les centre médicaux ou les instituts médico-éducatifs (IME).

ⓘ Publicité

Les orthophonistes quittent les hôpitaux

Les professionnels estiment que la grille de salaire n'est pas au niveau, elle correspond à un bac +3, alors que le diplôme nécessite un master (bac +5) depuis 2013. Conséquence : le statut d'orthophoniste salarié perd de son attractivité et cela se répercute sur les libéraux. "Les orthophonistes quittent les hôpitaux, explique Laure Courquin Fernand, vice-présidente du Syndicat des orthophonistes des Hauts de France. Donc les soins se reportent sur les libéraux et cela créé une surcharge. Les structures qui n'ont pas d'orthophoniste envoient leurs patients en libéral et cela encombre les cabinets d'orthophoniste. En, plus ce sont souvent des patients qui auraient besoin d'une prise en charge multidisciplinaire. Dans la Somme, les listes d'attente sont longues pour accéder aux orthophonistes et le recrutement est compliqué, les postes restent vacants dans les structures ou les hôpitaux."

À lire aussi La pénurie d'orthophonistes en Picardie met en péril la prise en charge des patients

Ce manque de professionnels salariés dans les structures hospitalières a aussi des conséquences pour les étudiants, explique Raphaëlle Bouchard, étudiante à Amiens et membre de GEPETO, l'association d'étudiants amiénois en orthophonie : "c'est difficile de trouver des stages en structure avec des orthophonistes salariés car il y en a très peu. On a aussi du mal à trouver des stages pour découvrir tous les domaines de l'orthophonie, on doit souvent se déplacer loin, ce n'est pas simple. Et quand on a fini nos études, on est payé au niveau d'un bac + 3 alors qu'on est niveau bac + 5. Le salaire de début de carrière, c'est le smic, voire moins que le smic dans certains cas. C'est vraiment alarmant."