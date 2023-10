Les orthophonistes se mobilisent dans plusieurs villes pour leurs salaires et leurs conditions de travail

Les orthophonistes se mobilisent dans plusieurs villes françaises, ce jeudi 5 octobre. Amiens , Lyon, Rouen , Nancy ou Rennes : des manifestations sont prévues dans les agglomérations qui disposent d'un centre de formation à l'appel d'une intersyndicale qui regroupe entre autres la Fédération Nationale des Orthophonistes , la Fédération des Orthophonistes de France , et la Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie .

Ces professionnels du langage réclament une amélioration de leurs conditions de travail, notamment pour ceux qui travaillent en tant que salariés dans les hôpitaux, les centre médicaux ou les instituts médico-éducatifs (IME).

La principale revendication porte sur les salaires. Les orthophonistes estiment que la grille de rémunération n'est pas au niveau. Elle correspond à un bac +3, alors que le diplôme nécessite un master (bac +5) depuis 2013. "Le salaire de début de carrière, c'est le smic, voire moins que le smic dans certains cas. C'est vraiment alarmant", explique à France Bleu Picardie Raphaëlle Bouchard, étudiante à Amiens et membre de GEPETO, l'association d'étudiants amiénois en orthophonie

Etudiants, hospitaliers et libéraux : des difficultés à tous les niveaux

C'est donc tout un métier qui perd en attractivité. A commencer dans les hôpitaux. Les orthophonistes désertent la fonction publique hospitalière pour exercer en libéral. Moins 18 % au niveau national entre 2013 et 2021 selon la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE). Une pénurie qui a des conséquences négatives pour les étudiants en orthophonie. Leur formation inclut des stages obligatoires en hôpital, et ils ont de plus en plus de difficultés à à en trouver, faute d'encadrants suffisants.

In fine, cela se répercute sur les libéraux. Laure Courquin Fernand, vice-présidente du Syndicat des orthophonistes des Hauts de France explique à France Bleu Picardie que "les soins se reportent sur les libéraux et cela créé une surcharge. Les structures qui n'ont pas d'orthophoniste envoient leurs patients en libéral et cela encombre les cabinets d'orthophoniste. En, plus ce sont souvent des patients qui auraient besoin d'une prise en charge multidisciplinaire."

Dans certaines régions, comme dans le Grand-Est , il peut y avoir jusqu'à deux ans d'attente avant d'avoir un premier rendez-vous chez un orthophoniste.