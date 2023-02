Les orthoptistes peuvent désormais prescrire des lunettes ou des lentilles de contact

C'est une mesure censée faciliter la vie des Français qui ont besoin de lunettes ou de lentilles de contact. Face aux délais parfois interminables pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, il est désormais possible de s'en faire prescrire chez un orthoptiste, mais sous conditions.

Une mesure limitée à ceux qui n'ont jamais consulté auparavant

Votée en décembre 2021, la loi est désormais complétée par un arrêté paru au Journal Officiel, qui liste les contre-indications. Ainsi, seuls les patients qui n'ont jamais consulté pour des problèmes de vue et qui ne présentent pas de pathologies graves peuvent aller voir un orthoptiste pour se faire prescrire des lunettes ou des lentilles.

Les patients doivent avoir entre 16 et 42 ans.

Sur franceinfo, Mélanie Ordines, orthoptiste à Marseille et présidente du syndicat national autonome des orthoptistes (SNAO), s'est réjouie de cette décision. "Cela va permettre de décharger un peu nos collègues ophtalmos, avec lesquels on travaille depuis plus de 20 ans dans leurs cabinets et qui ont confiance en nous. Cela va renforcer l'accès aux soins des Français, en particulier dans les déserts médicaux".

Le syndicat des ophtalmologistes prudent

L'orthoptiste n'est pas un médecin. La plupart du temps, il fait de la rééducation des yeux mais peut aussi travailler au sein d'un cabinet d'ophtalmologie pour y faire des bilans visuels ou réécrire une ordonnance pour des lunettes prescrites par un médecin depuis moins de 5 ans.

Le feu vert donné aux orthoptistes pour rédiger des ordonnances pour de la myopie ou de l'astigmatie fait réagir Thierry Bour, président du syndicat des ophtalmologistes de France. "Une baisse de vision peut cacher beaucoup de choses. Les orthoptistes sont des paramédicaux qui ont une formation limitée à bac+3. Ils ne connaissent pas l'ensemble des pathologies. Pour le patient, il peut y avoir une perte de chance", prévient-t-il.