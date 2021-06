Les "oubliés du Ségur" manifestent à Rennes pour une revalorisation du médico-social

Plus d'une centaine de salariés du médico-social ont manifesté mail François Mitterrand à Rennes (Ille-et-Vilaine) jeudi 3 juin. Ils demandent une revalorisation salariale pour trois professions, dont les techniciens de laboratoires, et une modification du cursus de formation.

"On ne s'estime pas revalorisés au niveau de notre qualification." Plus d'une centaine de salariés du médico-social sont descendus dans la rue à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ils ont manifesté mail François Mitterrand en milieu de journée à l'appel de la CFDT. Les accords du Ségur de la santé prévoient la revalorisation de nombreux métiers en octobre. Mais trois professions devront attendre janvier 2022 : les préparateurs en pharmacie, les diététiciens et les techniciens de laboratoire.

Un passage en catégorie A retardé de trois mois

Ils se définissent comme les "oubliés du Ségur". "Ils ont nous octroyé le passage en catégorie A mais seulement janvier 2022. On veut que ça soit comme les autres en octobre 2021", explique Katia Merienne, secrétaire générale de la CFDT santé sociaux d'Ille-et-Vilaine. Les manifestants, réunis sous la pluie, avancent que leur niveau de responsabilités justifie un passage en catégorie A au plus vite. "Nos collègues infirmiers par exemple ont été revalorisés mais pas nous", regrette Laurence, une technicienne de laboratoire du CHU de Rennes.

Marie-Christine, diététicienne au CHU de Rennes, s'inquiète du niveau des formations en Bac+2 alors que le recrutement se fait souvent en Bac+3. © Radio France - Maxime Glorieux

Les techniciens de laboratoire sont en première ligne avec la crise sanitaire. "Les laboratoires fonctionnent sept jours sur sept, 24 heures sur 24, avec des urgences vitales", lance Benjamin, un salarié de l'hôpital de Saint-Malo. Déjà mobilisés pour, entre autres, des tests de dépistage d'un cancer mais aussi pour des grossesses, les techniciens effectuent désormais les tests PCR.

On est en Bac +2 mais les recrutements se font à Bac+3

Les manifestants demandent une modification de leur cursus de formation. "Notre niveau d'études n'est pas en accord avec nos responsabilités", résume Benjamin. "On est en Bac+2 pour l'instant alors que les recrutements se font plutôt à Bac+3 car le métier progresse beaucoup", ajoute Marie-Christine, diététicienne au CHU de Rennes. Les IUT vont proposer des formations en Bac+3 à la rentrée universitaire.