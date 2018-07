Ah l'été ! Ses tenues légères et la peau caressée par un soleil chaud, mais attention, les rougeurs des coups de soleil ne sont pas loin. Quels remèdes naturels peuvent nous aider à atténuer ce p'tit bobo de l'été ?

On a tous chantonné "J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup d'je t'aime"... et non, le coup de soleil est loin d'être aussi glamour que la chanson de Richard Cocciante.

Nous allons vous donner trois petits remèdes naturels pour soulager ces brûlures. Bien sûr, cela ne concerne que les coups de soleil légers.

Si la brûlure est très étendue et que des cloques apparaissent, un seul conseil, consulter immédiatement un médecin.

L'aloe vera

Adopté dans les médecines traditionnelles de nombreux pays du monde, l'aloe vera est connu pour ses vertus régénératives de la peau. Cette plante médicinale est la principale alliée lors d'un léger coup de soleil grâce à ses acides aminés et ses enzymes anti-inflammatoires.

La recette est simple

Il suffit d'appliquer une fine couche de gel d'aloe vera sur les brûlures et de laisser la peau l'absorber. Cette opération est à renouveler souvent après absorption.

Le yaourt nature

Un bon yaourt nature bien frais est très agréable à déguster quand il fait chaud mais il est aussi très utile lors d'un léger coup de soleil. Dans ces moments-là, votre peau a simplement besoin d'être apaisée et rafraîchie.

Le yaourt mais également le lait écrémé contiennent des protéines qui calment et des ferments lactiques aux propriétés anti-inflammatoires.

Mais comment faire ?

Mélangez 25 cl de lait écrémé à 1 litre d’eau et ajoutez quelques glaçons. Appliquez des compresses imbibées de ce mélange pendant dix à quinze minutes, et renouvelez l’opération toutes les deux à quatre heures.

Le bicarbonate de soude

Mille vertus pour le bicarbonate dont celle de soulager la peau rougie par le chaud soleil de l'été. Cette fine poudre blanche aux propriétés antiseptiques crée un environnement alcalin qui apaise.

Mode d'emploi

Versez un peu de bicarbonate de soude dans de l’eau fraîche. Trempez des compresses dans ce mélange et appliquez-les sur le coup de soleil pendant une dizaine de minutes.

Surtout... pensez à mettre de la crème solaire !

Pour éviter ces désagréments, une seule solution : la crème solaire.