L'été et ses douces soirées passées à l'extérieur mais aussi ce bruit agaçant trouble la quiétude de la nuit. Et oui, le moustique est là. Il rôde, vous frôle et finalement vous pique. Quels remèdes naturels peuvent nous aider à atténuer ce p'tit bobo de l'été ?

Qui n'a pas senti cette petite douleur, cette petite brûlure qui démange jusqu'au matin venu ? Trois remèdes naturels pour soigner ce p'tit bobo de l'été.

L'huile essentielle de lavande aspic

Connue depuis longtemps pour ses vertus calmantes et anti-inflammatoires, l'huile essentielle de Lavande aspic dégage une odeur herbacée très agréable.

Utilisée à l'état pur, il suffit de verser une à deux gouttes dans le creux de la main puis de l'appliquer, à l'aide d'un doigt, directement sur la piqûre.

Attention ! À ne pas utiliser pour les enfants de moins de six ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent.

La peau de banane

Mais quelle idée ! La peau de banane ? Et oui, la chair de la peau de banane est très nutritive et atténue efficacement les démangeaisons liées aux piqûres de moustiques et d'insectes en général.

Son usage est tout bête ! Après avoir désinfecté la zone avec de l'eau et du savon, il suffit d'appliquer directement la chair sur la piqûre pendant cinq à dix minutes. Et voilà !

Les glaçons

Rien de plus simple. Qui lors de ses soirées ne verse pas dans sa boisson des glaçons pour qu'elle soit bien fraîche ? Et oui, le froid soulage efficacement les démangeaisons des piqûres de ces visiteurs du soir. Rapide, efficace et économique, ce remède soulage que pour une courte durée.