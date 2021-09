Les P'tits Doudous, des soignants mayennais aux petits soins des enfants malades

Les P’tits Doudous sont un réseau d’associations de professionnels de santé qui œuvrent pour améliorer le séjour des enfants et de leurs parents en milieu hospitalier. En Mayenne, il existe deux antennes, au centre hospitalier de Laval et à l'hôpital du Nord-Mayenne.

Des soignants aux petits soins pour les petits patients. Ils sont regroupés au sein de l'association Les P'tits Doudous pour donner le sourire aux enfants lors de leur séjour à l'hôpital et juste avant une intervention chirurgicale, avec des peluches, des jeux. De jeunes malades qui ont même le droit de conduire une voiturette pour aller au bloc.

L'association Les P'tits Doudous à l'hôpital de Laval © Radio France - G.Treille

Dédramatiser le séjour, voilà l'ambition. L'association est présente chez nous dans les hôpitaux de Mayenne et de Laval.

"Le milieu hospitalier peut être vécu comme agressif, violent par les enfants"

Le docteur Lionel Bihl est le vice-président de l'antenne lavalloise des P'tits Doudous qui existe depuis un an et demi : "il y a le stress du bloc, c'est quand même une grosse boîte fermée, la douleur, le réveil, l'anesthésie. Du stress chez les enfants et chez les parents. On fait tout pour diminuer ce stress chirurgical. Entre le moment où ils quittent la chambre et l'arrivée au bloc, ils ont presque oublié qu'ils étaient à l'hôpital. Ils repartent avec le sourire, et tout le monde repart heureux du séjour".

L'unité pédiatrique du CH de Laval © Radio France - G.Treille

Cette humanisation de la prise en charge des petits patients est également moins consommatrice en produits médicamenteux souligne Sylvie Montoya, infirmière-anesthésiste, vice-présidente de l'antenne lavalloise des P'tits Doudous : "ça permet de voir des enfants moins tendus, de donner moins de médicaments en amont d'une opération, de consommer moins de produits. Le réveil du coup est plus simple".