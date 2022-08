Les panneaux antivax se multiplient à Toulouse

De nouvelles affiches qui dénoncent les prétendus dangers du vaccin contre le covid-19 viennent de faire leur apparition à Toulouse. On en compterait environ 9 selon la mairie de Toulouse. Certains professionnels de santé s'indignent que de tels panneaux puissent être visibles en pleine rue.

Le message est sans ambiguïté : les vaccins contre le covid seraient dangereux. Un message qui s'affiche sur environ 9 panneaux différents à Toulouse. C'est la mairie qui avance ce chiffre, d'après plusieurs remontées de terrain. Le premier est apparu dès le mois de juillet, sur le boulevard de l'Embouchure, aux Minimes, près du commissariat central. Un autre est visible depuis peu dans le quartier des Trois Cocus. Des messages qui interpellent, qui choquent certains, mais qui sont pourtant légaux.

Un affichage légal

Le service juridique de la mairie de Toulouse s'est bien penché sur la question, pour trouver un moyen de faire retirer ces affiches, en vain. En effet, qu'elles se trouvent sur le domaine public ou non, elles ne peuvent être retirées que si elles provoquent un trouble à l'ordre public, ce qui pour le moment ne serait pas le cas selon la municipalité. C'est une société privée qui possède les panneaux où sont affichés ces messages. L'entreprise LPS Luchetta affichage, basée en Meurthe-et-Moselle.

Les panneaux appartiennent à une société privée © Radio France - Alexandre Vau

Des médecins indignés

Cette campagne d'affichage antivax, signée notamment du collectif Réinfocovid, fait réagir. Notamment les professionnels de santé, comme le docteur Jérôme Marty, installé à Fronton président du syndicat Union française pour une médecine libre. "Ca me choque venant d'une association, en l'occurrence Réinfocovid, qui présente des dérives sectaires depuis plusieurs mois. Qui épouse les théories QAnon [mouvement complotiste américain, né sur internet, qui s'est ensuite en partie politisé en soutenant notamment Donald Trump] et qui ne cesse de participer à la manipulation autour de cette vaccination, qui fait courir des risques à un certain nombre de personnes qui, écoutant cela, pourraient ne pas se vacciner ou cesser de participer à la campagne vaccinale" déplore le médecin généraliste.

Le docteur Jérôme Marty appelle à un changement de la législation, pour interdire la promotion de ce type de message antivax; "de la même façon que l'on demande depuis plusieurs mois qu'il y ait une loi sur la diffusion de fake news en ce qui concerne la science" complète le président du syndicat Union française pour une médecine libre.