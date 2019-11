Les parents d'enfants hospitalisés ont désormais leur salon à eux, à l'hôpital de Laval

Les parents d'enfants hospitalisés ont désormais leur salon dédié à l’hôpital de Laval : une pièce avec un réfrigérateur et un micro-onde, une table, des chaises, une télé et un canapé. Un espace pour manger se ressourcer, discuter entre parents, surtout se vider la tête en dehors de la chambre.

Laval, France

Ce n'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence. Il y a désormais un salon des parents au service de pédiatrie de l’hôpital de Laval. C'est une pièce avec un réfrigérateur, un micro-onde, une table, des chaises, une télé, un canapé. Un espace pour se reposer, se ressourcer, discuter, se changer les idées, pour des parents qui traversent une épreuve difficile, l'hospitalisation de leur enfant pour quelques jours ou plusieurs semaines.

Le salon des parents au service pédiatrie de l'hôpital de Laval. © Radio France - Charlotte Coutard

Le salon des parents au service pédiatrie de l'hôpital de Laval. © Radio France - Charlotte Coutard

"Avant le salon des parents, il n'y avait aucun lieu autre que le chambre de leur enfant pour eux dans le service. Ils n'avaient pas d'endroit pour manger, souffler, sortir ou prendre l'air. On leur proposait de descendre en bas à la cafétéria ou de prendre l'air dehors, mais il y a des parents qui refusaient de s'éloigner de leur enfant", explique Morgane Rébillard, infirmière puéricultrice, l'une des salariés de l’hôpital qui a participé à l'élaboration de ce projet.

Ils n'avaient pas d'endroit pour manger, souffler - Morgane Rébillard, infirmière puéricultrice

"Ils passaient toute la journée dans la chambre, les enfants font des siestes, donc les parents restaient dans le noir, sans bouger dans leur fauteuil. Ils ne pouvaient pas mettre la télé en route car leur enfant dormait, ils ne pouvaient pas lire car la lumière était éteinte. Le salon des parents permet de regarder la télé, de lire et de manger. Avant ils n'avaient aucun endroit pour faire réchauffer leur repas, mettre leur repas au frais", détaille l'infirmière puéricultrice.

Morgane Rébillard est infirmière puéricultrice. Copier

Des parents conquis par cet espace

"Le nouvel espace pour les parents a été très utile pour se reposer et pour couper des cris de bébés et des pleurs. On est tous là avec nos angoisses, ça permet de partager différentes expériences, de se rassurer aussi et puis de revenir plus sereinement pour s'occuper de nos petits loups", témoignage Arnaud, le papa de Félix et Gaspard, un mois seulement, passent une semaine à l'hôpital, les jumeaux ont attrapé un virus.

On est tous là avec nos angoisses, ça permet de partager différentes expériences, de se rassurer - Arnaud, un papa

Reportage France Bleu Mayenne Copier

Ça fait du bien de couper un peu de l'univers de la chambre - Hélène, une maman

"Ça fait du bien de couper un peu de l'univers de la chambre, de se retrouver entre parents, de souffler un peu. On discute forcement des enfants au départ et puis après d'autres choses. On a besoin de réconfort, de se changer les idées", ajoute Hélène, la maman de la petite Adèle, hospitalisée pour une infection urinaire.

À l'origine du projet, une maman, et des personnels motivés

Ce projet a été porté par des personnels du service de pédiatrie, infirmières, aide soignantes, auxiliaires de puériculture - Morgane Rébillard infirmière puéricultrice, Mickaelle Legendre auxiliaire de puériculture, Véronique Dubois auxiliaire de puériculture et aide soignante, Florence Deudon infirmière, Anne-Laure Gouleau infirmière puéricultrice, et Marie Rabeau auxiliaire de puériculture - sur proposition d'une maman d'une petite atteinte d'un cancer.

Ce sont des parents fatigués, à bout

"Les nuits à l'hôpital c'est loin d'être reposant, ce sont des parents fatigués à bout. Le fait de sortir de la chambre, ils se ressourcent et quand ils reviennent dans la chambre ils sont plus forts, plus sereins. C'est parti d'une maman d'une petite fille atteinte d'un cancer, qui était là de longues semaines, mises bout à bout des mois. Cette maman-là, c'était en 2013 - 2014, nous a dit il faut un salon des parents, c'est vital cet endroit", ajoute Morgane Rébillard

Le service prend en charge une vingtaine d'enfants hospitalisés. Le salon des parents a été financé en grande partie par trois associations, Alpha, les Ptits Soleils et les Kiwanis. La direction de l’hôpital a mis a disposition les locaux... et a financé les travaux de plomberie, d'électricité et de peinture.

Le service de pédiatrie dispose également d'une pièce pour les adolescents. © Radio France - Charlotte Coutard