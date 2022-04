Besançon : les parents de Jade demandent des soins adaptés pour leur fille handicapée

"Handicapée pas essentielle, je veux vivre et non pas survivre" : voilà un des messages inscrit sur une des pancarte samedi 9 avril devant la Préfecture du Doubs à Besançon. Une vingtaine de personnes s'est retrouvée pour sensibiliser sur la question du handicap chez les enfants et les adultes, à l'appel de l'association L'Espoir pour Jade. Cette petite jurassienne de 9 ans a des troubles psychomoteurs depuis 2015 après une hospitalisation. Ses parents veulent alerter les pouvoirs publics sur notamment le manque de soins adaptés en France.

De parents obligés d'aller à l'étranger

La famille a déjà effectué des séjours de plusieurs semaines en Polognes et en Slovaquie pour aider Jade dans son développement, à travers des techniques de rééducation. "L'Europe a des centres qui sont super, mais pas en France. Ici, on compte sur les parents qui s'inspirent de ce qui se passe ailleurs pour ouvrir des écoles conductives, explique Christelle Grecea, sa mère. Ce ne sont pas des centres avec un suivi médicalisé, alors que c'est important d'avoir des médecins qui vous donnent des conseils." Ces soins couteux sont jugés très efficaces. En effet, Jade a récupéré des capacités en quelques années.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Avec leur association, ses parents demandent également au Gouvernement davantage de considération des enfants en situation de handicap, ainsi que des AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap). "Souvent on nous envoie de la compassion et de la consolation, quand on parle de soins, des choses manquantes comme du matériel. Aussi, la fameuse inclusion qui n'est que sur le papier. Nous la vivons mal au quotidien. En ce qui concerne, les écoles et le manque de structures, autant pour soigner que pour placer certaines personnes", continue Christelle Grecea.

Des amis et des collègues des parents de la jurassienne étaient présents devant la Préfecture du Doubs. © Radio France - Raphaël Aubry

La petite vingtaine de personnes présente au rassemblement a ensuite défilé à travers le centre-ville de Besançon. Dans le cortège, Vincent, un collègue du père de Jade, a souhaité venir avec ses enfants. "Je me dis que si demain ça leur arrive, j'aimerais bien que je puisse la faire soigner en France, mais on voit que ce n'est pas possible. Il y a de la colère bien sûr", commente le franc-comtois.

Un exemple de pancarte préparée par l'association 'L'Espoir pour Jade" ce samedi. © Radio France - Raphaël Aubry

L'association L'Espoir pour Jade espère que le sujet entrera "enfin" dans le débat avec le début du nouveau quinquennat présidentiel.