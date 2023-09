Les parents s'inquiètent de la présence de manganèse dans l'eau potable à Saint-André-de-Sangonis

Réunion Publique ce jeudi soir à Saint-André-de-Sangonis sur la présence de manganèse dans l'eau du robinet.

Une réunion organisée par la communauté de communes destinée à informer et rassurer des habitants de plus en plus inquiets.

ⓘ Publicité

Depuis le 20 septembre, la consommation de l'eau du robinet est interdite pour les 0-4 ans sur la commune.

La consommation de l'eau du robinet est interdite pour les 0-4 ans

À tel point d'ailleurs qu'une pétition lancée il y a une semaine a déjà reçu 390 signatures. Un collectif d'habitants, le collectif eau de Saint-André-de-Sangonis, dénonce le manque d'informations et le manque de mesures efficaces pour lutter contre la présence de manganèse dans l'eau potable.

Le phénomène n'est pas nouveau. En novembre 2022 déjà, la présence de manganèse avait été détecté. Il y a en moyenne 100 microgrammes de manganèse par litre à Saint-André-de-Sangonis, selon Jérôme Dubost, directeur de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. Des travaux sur le château d'eau sont alors réalisés. Les analyses d'avril 2023 avaient montré un retour à la normale, mais de nouvelles analyses sont faites début septembre. À nouveau, les résultats sont mauvais. La communauté de communes décide alors de déconseiller la consommation d'eau pour les 0-4 ans avant de l'interdire le 20 septembre. Des bouteilles d'eau sont donc distribuées de façon systématique aux écoles maternelles et aux crèches.

Les habitants dénoncent un manque d'informations

Les habitants ne comprennent pas pourquoi ce qui est déconseillé un jour est interdit le lendemain. La peur, l'inquiétude, la méfiance et la colère poussent les habitants à se constituer en collectif et à lancer une pétition. "On nous laisse dans le flou, j'ai un enfant qui a 4 ans, mais est-il concerné ? C'est quoi la limite, 4 ans en janvier, 4 ans en décembre ? C'est interdit pour quoi ? Pour cuisiner ? Pour se laver ? Peut-il se brosser les dents avec cette eau ? On n'a pas de réponses à toutes ces questions. Nous ne sommes pas accompagnés."

Jérôme Dubost, directeur de la communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault explique que la confusion vient du fait que l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, leur a demandé d'interdire la consommation et non seulement de la déconseiller, "de là est partie une psychose légitime, on a donc décidé de tenir une réunion publique plutôt que multiplier les communiqués".

Un phénomène qui pourrait être lié au réchauffement climatique, et au manque d'eau sur le bassin versant du fleuve Hérault, où est capté l'eau potable de Saint-André-de-Sangonis. "On voit que depuis 2011, le taux de manganèse présent dans l'eau monte tout doucement" précise Jérôme Dubost, c'est une molécule que l'on trouve dans le milieu naturel, il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Il y a d'ailleurs du manganèse dans nos aliments, par exemple, il y a 500 microgrammes de manganèse par litre d'eau dans le thé. En revanche, ce qui nous surprend, c'est la concentration qui augmente d'année en année, particulièrement en août, septembre et octobre de ces deux dernières années".

La communauté de communes de la Vallée de l'Hérault envisage d'ores et déjà de nettoyer les réservoirs, ce qui n'a pas pu être fait depuis un an, à cause des restrictions d'eau liées à la sécheresse. D'autres travaux sont envisagés et devraient être annoncés ce soir lors de la réunion publique pour régler le problème à long terme.

loading

loading

loading

loading