Tous les parkings du CHU de Purpan deviennent payants à partir de ce lundi 6 novembre

Les quatre parkings du CHU de Purpan à Toulouse deviennent payants. La direction veut ainsi lutter contre le stationnement sauvage. L'association Act Up Sud-ouest réclame le maintien de la gratuité.

On le savait depuis plusieurs mois c'est désormais fait. Pour lutter contre les véhicules-ventouses tous les parkings du CHU de Purpan à Toulouse sont payants à partir de ce lundi 6 novembre. L'association Act Up Sud-ouest a lancé une pétition contre cette décision et va manifester ce lundi sur les parkings.

Lutter contre les véhicules-ventouses

La direction du CHU de Purpan veut réguler le trafic de ses parkings. Pour se faire, elle veut notamment éviter la prolifération des voitures dîtes "ventouses" déjà très nombreuses. Entendez par là tous les automobilistes qui viennent se garer sur les parkings gratuits du CHU alors qu'ils n'ont rien à faire à l'hôpital. Ces automobilistes prennent ensuite les transports en commun (bus, tramway) pour se rendre chez eux, à l'aéroport ou sur leur lieu de travail.

Les bornes sont prêtes aux entrées des parkings du CHU Purpan à Toulouse © Radio France - Jeanne marie Marco

Pour dissuader ces automobilistes tous les parkings du CHU de Purpan deviennent payants, soit 900 places réparties sur quatre parkings réservés aux patients et usagers du CHU. De récents travaux ont permis d'ajouter 400 places dans ces parkings.

Les patients bénéficient d'un tarif unique d'1.8 € pour toute la durée de l'hospitalisation. Pour les autres usagers la première heure de stationnement est gratuite puis 1.2€ la deuxième heure et des tarifs dégressifs jusqu'à cinq heures de stationnement. Tous les parkings sont évidemment gratuits pour l'ensemble du personnel.

Les tarifs des parkings du CHU de Purpan © Radio France - Jeanne marie Marco

Act Up contre la fin de la gratuité

Pour l'association Act Up Sud-ouest la fin de la gratuité des parkings n'est pas acceptable. Le porte-parole de l'association Guy Molinier réagit "l'hôpital est un service public donc on a pas à payer pour se garer pour des soins, ça fait partie d'un service que l'hôpital doit à ses usagers".

►► La pétition d'Act Up contre les parkings payants du CHU

Act Up a lancé une pétition en ligne pour réclamer le maintien de la gratuité des parkings. Elle est, en ce début du mois novembre, signée par plus de 3.300 personnes. Ce lundi, l'association accompagnée de syndicats, a prévu de manifester sur les parkings pour faire pression sur la direction "il y a d'autres solutions moins radicales, il manque des places de parking dans Toulouse c'est donc à la mairie de réfléchir à ce problème" ajoute Guy Molinier.