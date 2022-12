Les parlementaires de la Mayenne au chevet du secteur de la psychiatrie

Ils ont l'impression de répéter les mêmes messages d'alerte, sans être écoutés par l'Agence Régionale de Santé. Les soignants exerçant dans le secteur de la psychiatrie en Mayenne, dénoncent des conditions de travail plus tenables et des moyens humains et matériels qui se réduisent comme peau de chagrin. Ce vendredi, l'ensemble des députés et des sénateurs mayennais ont rencontré des représentants du syndicat Force Ouvrière pour tenter de trouver des solutions. Les parlementaires iront rencontré des responsables de l'Agence Régionale de Santé en janvier 2023.

Sylvain Bihel, infirmier en psychiatrie à l'hôpital de Laval et délégué Force Ouvrière, dresse une liste assez glaçante des besoins humains dans les trois villes principales de la Mayenne. "Grosso modo il n'y a plus que trois psychiatres à Laval pour douze postes. Et on sait qu'à Mayenne, il n'y a plus qu'un poste de médecin, en tout et pour tout, en cumulant les temps partiels pour l'équivalent de 4 à 5 postes. À Château-Gontier, il y a quatre psychiatres, dont trois qui pourraient prétendre à un départ à la retraite et le quatrième qui va partir s'installer prochainement en libéral. C'est la conséquence d'une perte en manque d'anticipation concernant les ressources en personnels soignants. Depuis des années, on forme très peu de médecins en France et malgré la suppression du numérus clausus, on voit qu'on est loin de trouver des solutions. Par exemple, on sait qu'entre 2018, dernière année du numérus clausus et 2022, il y a eu seulement en France quatre postes de psychiatres supplémentaires" explique l'infirmier.