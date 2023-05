Les pâtes cuites al dente bien meilleures pour la santé, selon une étude

Les pâtes cuites al dente, plus digestes et moins caloriques.

Tous les vrais amateurs de pâtes le disent, pour bien les savourer, il ne faut pas trop les cuire. L'idéal, comme en Italie, c'est la cuisson al dente : légèrement ferme sous la dent. Et désormais, il n'y a pas que les gastronomes pour défendre les pâtes al dente. La science aussi. Une étude scientifique toute récente* est formelle : les pâtes cuites al dente sont meilleures pour la santé.

Une meilleure digestion

Les pâtes qui ne font pas trempette trop longtemps dans l'eau bouillante sont plus fermes. Ce qui nous oblige à mâcher davantage. Et plus on mastique, mieux on digère, grâce aux amylases, ces enzymes de la salive qui commencent déjà le travail de digestion. Finis les ballonnements et l'effet "parpaing" des pâtes sur l'estomac.

Garder la ligne

L'autre intérêt de la cuisson al dente est de garder la ligne. Quand les pâtes cuisent trop longtemps, l'amidon qu'elles contiennent se transforme en sucre rapide. Sucre qui passe illico dans le sang et provoque un pic glycémique. D'où plus de calories. Et donc plus de kilos à la clé.

En prime, comme avec la nourriture de fast-food qui contient beaucoup de sucre, le pic glycémique provoque un pic d'insuline et rapidement, la faim se fait à nouveau sentir. C'est tout l'inverse avec les pâtes al dente : elles contiennent moins de sucre, et celui-ci se répand beaucoup plus lentement dans le corps. Résultat : une sensation de satiété qui dure bien plus longtemps.

Comment réussir sa cuisson al dente

Pour être sûr d'être dans les clous de la cuisson al dente, il suffit d'enlever une à deux minutes au temps de cuisson indiqué sur le paquet de pâtes. Ensuite, il n'y a plus qu'à goûter.

* Cette étude vient d'être publiée dans la revue Elsevier Food Quality and Preference