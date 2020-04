Les patients cardiaques consultent moins dans le Loiret, de peur d'attraper le Covid 19

Le syndicat national des cardiologues libéraux s'alarme d'un constat qui les inquiète beaucoup, en cette période de confinement et d'épidémie de coronavirus. Beaucoup de patients annulent leurs rendez-vous de suivi, les signalements de symptômes sont plus rares. Exemple chez un cardiologue d'Orléans

Le Dr Olivier Dibon est cardiologue libéral à la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) de l'Argonne à Orléans. Depuis le début de l'épidémie de Covid 19, et surtout du confinement, il note des annulations de rendez-vous de la part des patients qu'il suit. "Ils me disent : docteur je vais bien donc je ne viens pas".

Et tous expliquent quand ils annulent qu'ils préfèrent ne pas venir car ils ont peur de contracter le virus. Pourtant le Dr Dibon assure qu'à la MSP de l'Argonne toutes les précautions sont prises, pour assurer les consultations, et qu'à l'inverse que le risque est grand pour ces patients, d'interrompre leur suivi : "ce sont des gens pris en charge pour certains à 100% pour une maladie cardiaque chronique, et pour qui le suivi est essentiel".

Stress, confinement, et inactivité peuvent être des facteurs aggravants

Ce constat du cardiologue orléanais est partagé par le syndicat national des cardiologues libéraux qui dans un communiqué de presse s'alerte de cette situation : "le syndicat constate, en particulier pour l'infractus du Mycocarde, un nombre moins important de cas, or on ne peut imaginer que les maladies cardiaques aient disparu grâce au coronavirus".

Toute personne qui a une pathologie chronique en cardiologie doit donc continuer son traitement et consulter en cas d'alerte. Le syndicat précise que des rende-vous en téléconsultation sont possibles. Et le Dr Dibon insiste : "c'est d'autant plus important qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faudra sans doute vivre avec ce virus, donc un rendez-vous reporté à la sortie de l'épidémie pourrait bien l'être aux calendes grecques !"