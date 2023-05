Les patients du centre de nutrition et de l'obésité de l'Hôpital Privé Nancy-Lorraine cuisinent avec un chef

Au menu ce mercredi : rillettes de saumon au fromage frais, filet de poulet aux champignons, sauce à la cancoillotte et au vin jaune, et tartelette à la framboise, crème vanille. Les plats concoctés par le chef du "Bistronome" Julien Picard, à l'occasion d'un premier atelier culinaire organisé au centre de nutrition et de l'obésité de l'Hôpital Privé Nancy-Lorraine, anciennement Polyclinique de Gentilly. "L'intérêt, c'est de remettre l'art de la cuisine au cœur du quotidien", confie Emilie Mangin, l'un des diététiciennes de l'établissement.

Redonner goût à la cuisine

Pendant 2 heures, les apprentis cuisiniers suivent donc les conseils de Julien Picard, afin d'arriver au bout de la recette. "On se sent moins seul et ça remet les petites choses en place à la moindre hésitation", se réjouit Delphine. Il y a deux mois et demi, elle a subi une opération gastrique et a déjà perdu 15 kilos depuis. "Au lieu de me reposer, je mangeais. Mais maintenant, on apprend à comprendre pourquoi on a réagi comme ça, et je suis fière de dire que je n'ai plus de compulsion alimentaire aujourd'hui", explique-t-elle, appréciant le suivi auprès des médecins mais aussi des psychologues qui interviennent auprès d'elle.

L'entrée du jour : rillettes de saumon au fromage frais et ciboulette © Radio France - Arthur Blanc

En France, 17% des adultes sont en situation d'obésité contre 8,5% en 1997. On monte même à plus de 20% dans le nord-est du pays, plus touché que les autres. "On remarque qu'on a de plus en plus de fréquentation chez les très jeunes et les plus de 55-60 ans", décrit le docteur Anthony Rouers, chirurgien digestif et de l'obesité à l'hôpital privé Nancy-Lorraine. La malbouffe et la sédentarité en sont souvent responsables, même si chaque situation est différente. Le docteur insiste donc dans la post-opération sur l'importance d'une pratique sportive afin d'éviter la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de trop de muscles après une opération en cas de faible activité physique.