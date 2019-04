CHU de Clermont-Ferrand : un service en langue des signes pour soigner les patients sourds

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le CHU de Clermont-Ferrand vient de se doter d'un nouveau service. L'U.A.S.S, l'Unité d'Accueil et de Soins pour les Sourds, reçoit en consultation les patients sourds et malentendants. Elle les accompagne aussi dans les services spécialisés de l'hôpital. Que la personne souffre d'une bronchite ou qu'elle ait besoin d'un rendez-vous en ORL, en cardiologie, ou encore en pédiatrie pour un enfant, elle peut compter sur l'aide d'une interprète en langue des signes. Et ça change tout ... pour le malade et pour le médecin.

Un vrai dialogue entre le médecin et son patient

Patrick, 46 ans, est sourd. Il a besoin d'un rendez-vous en ophtalmologie pour la prise en charge d'une pathologie chronique. Jusqu'ici, tout se passait bien avec son ophtalmo mais la secrétaire du cabinet a changé et la communication est devenue compliquée. Il vient donc pour la première fois à l'U.A.S.S où ses propos sont traduits par Roxane Garinot, interprète en langue des signes. "J'ai envoyé un sms pour avoir un rendez-vous et on m'a dit de venir aujourd'hui. On m'a demandé ma carte d'identité et ma carte de sécu, c'est vrai qu'il y a l'interprète, et elle m'a aussi accompagné au rendez-vous avec le médecin. C'est très bien."

Evidemment, tout ce qui est dit entre le patient et le thérapeute reste confidentiel, Roxane étant soumise à une charte de déontologie qui prône la neutralité, la fidélité et le secret professionnel. "C'est ce qui nous permet d'avoir la confiance des patients" souligne la jeune femme.

Le docteur Bernard Thévenot, l'un des deux médecins de l'unité, confirme que la communication est "simple" grâce à la présence de l'interprète.

Une partie de l'équipe de l'U.A.S.S © Radio France - Dominique Manent

Un service "en rodage" appelé à se développer

Aujourd'hui, les consultations de médecine générale ont lieu les lundis et mercredis de 9 heures à midi. Mais l'objectif est d'ouvrir le service tous les matins. Il y a un vrai besoin selon le docteur Fauquert, qui coordonne l'unité. "Je pense au médecin traitant qui est très démuni. Il fait ce qu'il peut. Souvent il assure très bien, il parvient à cerner l'essentiel des problèmes mais il s'agit là d'organiser une prise en charge optimale."

Au-delà des quatre interprètes appelées à traduire les propos des malades, Jean-Luc Fauquert souhaite recruter un "intermédiateur". "C'est un professionnel, un soignant, qui est sourd, et qui va s'intégrer dans le problème médical du patient. Il va intervenir pour que les entendants que nous sommes puissent comprendre les problèmes des sourds".

Pour trouver l'U.A.S.S, suivez les panneaux ! © Radio France - Dominique Manent

L'U.A.S.S est installée sur le plateau Saint Jacques, près de l'héliport de l'hôpital Gabriel Montpied. Une signalétique, représentant deux mains, permet de s'y rendre facilement.

Accueil et prise de rendez-vous : par sms au 07 72 72 98 92. Par téléphone au 04 73 75 41 02. Par mail : accueil.sourds@chu-clermontferrand.fr