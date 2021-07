Les patients transplantés doivent recevoir trois doses de vaccin anti-Covid d'après des chercheurs toulousains

Pour être mieux protéger face au Covid, les patients transplantés et dialysés doivent recevoir trois doses de vaccins. C'est le résultat de trois études menées par des chercheurs du CHU de Toulouse. L'une d'entre elles a été publiée dans la revue prestigieuse The New England Journal of Medicine.