Les Pays de la Loire en pleine épidémie de varicelle, de plus en plus de cas de grippe

Pays de la Loire, France

Six foyers de varicelle ont été détectés par le Réseau Sentinelles la semaine dernière. Et les Pays de la Loire sont les plus impactés par cette maladie très contagieuse, loin devant les Hauts-de-France. On dénombre 281 cas pour 100.000 habitants, contre 64 cas la semaine précédente.

La Sarthe, le Maine-et-Loire et une grande partie de la Mayenne sont particulièrement touchés, tout comme l'est de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

La varicelle en Pays de la Loire. - © Réseau Sentinelles

La grippe s'étend

Autre mauvaise nouvelle : les cas de grippe sont de plus en plus nombreux dans les Pays de la Loire. Le réseau sentinelles dénombrait la semaine dernière 285 cas pour 100.000 habitants, contre 164 mi janvier.

La maladie touche notamment le Maine-et-Loire, le sud de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.

Désormais, la grippe est présente sur toute la France, notamment en Occitanie, en Corse et en Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Sur l'ensemble de l'hexagone, les malades sont en moyenne âgés de 25 ans. Mais les hospitalisations concernent principalement les 75 ans et plus, et les enfants. 92 personnes ont été admises en réanimation la semaine dernière, 33 décès ont été enregistrés.

La grippe touche désormais toute la France. © Visactu - Visactu

Un point positif tout de même : le nombre de gastro-entérite est en baisse dans notre région. On passe de 194 cas mi janvier, à 130 cas la semaine dernière.