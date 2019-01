Pays de la Loire : toujours beaucoup de cas de gastro-entérite, la varicelle s'invite

Selon le réseau Sentinelles, les cas de gastro-entérite étaient toujours très importants la semaine dernière en Pays de la Loire. Et la varicelle se répand dans notre région. Heureusement, la grippe n'est pas encore installée.

La région Pays de la Loire est encore touchée par l'épidémie de gastro-entérite. On dénombrait la semaine dernière, dans notre région, 180 cas pour 100.000 habitants. C'est moins que la semaine précédente (284 cas) mais nous sommes toujours au-dessus du seuil épidémique, fixé à 173 cas pour 100.000 habitants.

Gastro : l'activité selon les régions © Visactu - © Visactu

Selon les données du Réseau Sentinelles, les habitants du nord de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Mayenne sont les plus touchés par la gastro. Les Vendéens et les Sarthois sont davantage épargnés.

Forte hausse des cas de varicelle

Les médecins voient également arriver beaucoup de patients atteints de varicelle. Durant la semaine du 7 au 13 janvier, on comptait 52 cas pour 100.000 habitants dans les Pays de la Loire. Notre région est la plus touchée de France, loin devant les Hauts-de-France ou le Centre-Val de Loire.

La varicelle arrive en Pays de la Loire. - Réseau Sentinelles

La varicelle touche la Mayenne, le Maine-et-Loire, le sud de la Sarthe et l'est de la Loire-Atlantique. Peu de cas en revanche en Vendée. Méfiez-vous donc, la maladie est très contagieuse et courante chez les enfants.

En revanche, la grippe se fait pour le moment discrète ! L'activité était faible la semaine passée, en diminution par rapport à début janvier.