Les pénuries de médicaments de plus en plus fréquentes en France

Les pénuries et tensions d'approvisionnement de médicaments ont subi une forte croissance depuis une décennie.

L’UFC-Que choisir alerte ce lundi dans un communiqué sur les pénuries de médicaments en France et plus largement en Europe. Une situation alarmante, sans rapport direct avec la crise sanitaire liée au coronavirus, mais qui souligne elle aussi les failles de notre système sanitaire.

Le nombre de tensions et de ruptures signalées par l’agence du médicament a triplé depuis 2016. L’UFC-Que choisir a recensé "405 pénuries de médicaments" en France en 2016, contre "1.200 l'année dernière", et prévoit environ 2.400 signalements en 2020.

"Cette situation est d’autant plus alarmante que ces médicaments déclarés en pénurie par les laboratoires partagent tous une caractéristique primordiale : il s’agit de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur", comme des antibiotiques, des anticancéreux, des anti-parkinson ou des anti-épileptiques, "pour lesquels une interruption de traitement peut être susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients" précise le communiqué.

Ce sont, dans 75% des cas, des médicaments vieux de plus de 20 ans, fabriqués en flux tendu et, pour l’essentiel de la chaîne, à l’étranger, et qui ne coûtent pas cher. "Quand elle veut éviter les pénuries, quand elle veut une chaîne d'approvisionnement qui tient le choc en cas de variation de la demande", l'industrie pharmaceutique "sait faire", a dénoncé sur France Inter Mathieu Escot, directeur des études à l’UFC-Que choisir. "Ça se voit pour tous les médicaments vendus cher, notamment les médicaments récents."

Faut-il obliger les industriels à constituer des stocks de plusieurs mois ?

L’association de consommateurs veut profiter de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat, à partir de ce lundi, pour appeler l'exécutif à s'engager sur cette question des pénuries de médicaments. Elle demande notamment à ce que les industriels soient forcés de constituer des stocks de réserve de plusieurs mois pour les médicaments les plus sensibles. Un amendement déjà défendu et voté l’an dernier mais resté lettre morte à ce jour.

L’UFC-Que choisir réclame par ailleurs le développement d'une production publique de médicaments, "à même d'assurer la fabrication continue de ceux délaissés par les laboratoires".

Seules deux sanctions ont été prononcées par l'ANSM pour rupture de stock contre des laboratoires en 2019.