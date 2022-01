Depuis quelques semaines et surtout les fêtes de Noël, les autotests sont de plus en plus utilisés en Dordogne. Plus rapides, plus pratiques pour certains, d'autres les considèrent moins fiables, ou difficiles à trouver.

Les Périgourdins ont de plus en plus recours aux autotests

Depuis les fêtes, les autotests sont de plus en plus utilisés.

"Alors j'en ai fait un pour mes grands-parents, un deuxième pour mes oncles et mes tantes qui sont assez âgés, et aussi un autre pour mon frère qui a un bébé en bas âge", énumère Chloé, 25 ans. "C'est dans nos mœurs maintenant", sourit-elle. Comme elle, de plus en plus de Périgourdins ont recours aux autotests depuis quelques semaines, et notamment avec les grands rassemblements des fêtes de fin d'année.

Plus pratique, plus rapide

Annie a fait son tout premier autotest le 1er janvier, pour bien commencer l'année, avant un repas avec des amis. "On prend le goupillon, on le met dans le nez, assez loin possible et on tourne assez longtemps, une dizaine de secondes dans chaque narine", explique-t-elle. Et elle assure ne pas avoir eu mal "du tout". "C'est plus pratique, plus rapide, on a le résultat en 15 minutes", indique Chloé.

La semaine de Noël, plus de 6 millions d'autotests ont été distribués dans les pharmacies en France. Et depuis leur arrivée en supermarchés, entre un demi et 2 millions d'autotests ont déjà été vendus. Et cela risque encore de grimper : depuis le 3 janvier, les cas contacts vaccinés doivent faire un test PCR ou antigénique puis deux autotests - un à J+2 et un autre à J+4.

Des questions sur la fiabilité

Pour autant, tout le monde ne s'est pas mis aux autotests. Certains préfèrent les tests PCR ou antigéniques en pharmacie, car ils estiment que les autotests ne sont pas suffisamment fiables. "Mon fils était cas contact avant le 31. Il a fait un autotest, négatif, puis la fête avec ses amis. Il a eu des symptômes à partir du lendemain. Il a alors fait un antigénique qui s'est avéré positif, et il a fallu la confirmation par un PCR", témoigne Karen. Sur son site, le ministère de la Santé indique que "les autotests sont des tests antigéniques. La Haute Autorité de santé impose, pour autoriser ces tests, qu’ils soient en mesure de détecter la présence du virus chez une personne effectivement malade dans 80% des cas a minima" Il ajoute que "le prélèvement des autotests n’étant pas réalisé par un professionnel de santé, mais par l’usager lui-même, la possibilité d’obtenir un “faux négatif” causé par une erreur de prélèvement est bien réelle".

Difficiles à trouver en grandes surfaces

Reste une question : peut-on se procurer des autotests facilement ? Si les pharmacies de Dordogne ont pu être en rupture pendant les fêtes, elles ont souvent été réapprovisionnées en tests. En revanche, les supermarchés qui peuvent commercialiser des tests à titre exceptionnel jusqu'au 31 janvier sont pour beaucoup en rupture de stock. Contactés par France Bleu Périgord, les Leclerc de Trélissac et de Bergerac ont indiqué ne pas avoir de tests pour le moment. Auchan à Marsac-sur-L'Isle, Hyper U à Boulazac attendent d'être relivrés. Certaines grandes surfaces comme les Intermarché de Bergerac ou Coulounieix-Chamiers ont encore quelques tests, mais limitent à une boîte par famille.