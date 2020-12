Les personnels des établissements scolaires publics et d'enseignement privé vont être testés en Vaucluse

Le personnel de huit collèges et lycées vont être testés cette semaine en Vaucluse

Une campagne de dépistage auprès des personnels de l'éducation nationale se met en place en Vaucluse. Les enseignants et agents des établissements publics comme privés sous contrat avec l'Etat vont être testés avec des tests anti-géniques. 10 000 tests sont mis à disposition par l'ARS. Les infirmiers scolaires vont les réaliser et seront préalablement formés par les équipes du SDIS 84.

Les tests se dérouleront dans huit établissements : à Avignon à la cité scolaire Mistral et au collège Brunet; à la cité scolaire d'Apt; au lycée Jean Henri Fabre à Carpentras; au collège Raspail; à Cavaillon au lycée Dauphin; à Orange au lycée de l’Arc et à Valréas au collège Vallis Aeria.

Les indicateurs sanitaires commencent à enregistrer les effets positifs du confinement mais le nombre de décès reste élevé dans le département de Vaucluse. En une semaine, 42 personnes sont décédées ce qui porte le nombre de victimes à 415 depuis le début de l'épidémie dont 87 en EHPAD. Plus de 7 décès sur 10 est intervenu au cours des cinq dernières semaines. Pour la période du 1 septembre au 24 novembre, l’Insee à constaté un surcroît de mortalité de 27 % dans le Vaucluse, en majorité des personnes de plus de 75 ans, par rapport aux mêmes dates en 2019. La variation pour la péiode du 12 octobre au 15 novembre est de + 42 %s.

Le nombre de personnes hospitalisées diminue peu à peu : un pic a eu lieu le 17 novembre, avec 526 personnes hospitalisées. Aujourd’hui 333 personnes sont hospitalisées dont 36 en réanimation et soins intensifs, 200 en hospitalisation conventionnelle et 97 en soins de suite et réadaptation.