Les personnels des services de réanimation de Moselle appelés à faire grève aujourd'hui

Durement impactés par l'épidémie de Covid-19, les soignants qui travaillent dans les services de réanimation sont appelés à se mobiliser ce mardi 11 mai pour plus de moyens et de salaires. Car le Segur de la santé n'a rien résolu selon Nora Benhamida, déléguée santé-sociaux à la CGT de Moselle.

Un appel à la grève national a été lancé dans les services de réanimation pour cette journée de mardi 11 mai pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs.

Raccrocher la blouse

De nombreux soignants de réa témoignent depuis de longs mois de la charge de travail et de l'épuisement provoqué par l'afflux de patients gravement atteints du Covid-19. Beaucoup voudraient "raccrocher la blouse" affirme Nora Benhamida, déléguée santé-sociaux à la CGT de Moselle, "parce qu'il manque du monde dans les services, le salaire ne suit pas, la vie de famille est chamboulée..." La syndicaliste ajoute à ces problèmes la spécificité mosellane de la proximité du Luxembourg et de ses salaires plus attractifs qui captent les soignants formés en France.

300 euros de plus

Selon Nora Benhamida, le Ségur de la santé lancé par le gouvernement pour répondre aux demandes des soignants lors de la crise épidémique n'a as répondu aux besoins. "L'augmentation (des salaires) est insuffisante. La CGT réclame 300 euros de plus que ce que prévoit le Ségur et une nouvelle bonification indiciaire pour les spécificités des emplois en réanimation."