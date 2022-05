Les personnels du médico-social de Dordogne réclament une hausse des salaires

"On ne peut pas continuer comme ça. Tous les salariés de l'action sociale doivent être revalorisés", proteste Christelle Simard, secrétaire du syndicat Action sociale en Dordogne. Ce mardi 31 mai, plusieurs syndicats appellent à une mobilisation nationale du secteur social et médico-social, pour demander une augmentation des salaires. A Bergerac, une manifestation est prévue à 15h devant le palais de Justice.

Le Ségur de la santé

"Entre la tâche et le salaire, nous on commence à 1.300 euros", indique-t-elle. Avec la crise du Covid, plusieurs métiers de la santé ont été revalorisés grâce au Ségur de la santé, qui prévoit une prime de 183 euros. Cette prime a été élargie à certains travailleurs du social et du médico-social, mais pas tous. "Un veilleur de nuit par exemple, qui fait un travail éducatif la nuit auprès des personnes accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence n'est pas revalorisé, comme les assistants familiaux qui ont des enfants en famille d'accueil 24h/24", ajoute-t-elle. Les "oubliés du Ségur", comme on les appelle parfois demandent eux aussi une hausse des salaires. Deux manifestations avaient déjà été organisées à l'hiver dernier, notamment pour dénoncer le manque d'attractivité de ces métiers. Cette fois-ci ils espèrent que cela portera ses fruits et que les augmentations de salaire concerneront tout le secteur.